Port-ouest : opération de chargement et renvoi de 11 millions de litres de sans-plomb impropres à l'utilisation

Après la découverte de 11 millions de litres de sans-plomb impropres à l'utilisation, stockés au dépôt pétrolier du Port, une opération de réexpédition a débuté ce vendredi 24 avril 2026 . Des pipelines ont été mis en place au port ouest pour permettre le transfert du carburant, qui va être réexpédié par voie maritime vers un site industriel extérieur au territoire. L'opération avait été autorisée par arrêté préfectoral le 10 mars dernier (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Un large dispositif de sécurité a été déployé au port ouest pour permettre les opérations. Le navire TG Aries, battant pavillon pour le Panama, est mobilisé, avec pour destination Singapour.

Pour rappel, le Comité des importateurs d’hydrocarbures (CIH) à La Réunion avait confirmé en mars dernier qu'un lot d’essence SP95 (sans-plomb) stocké au dépôt pétrolier du Port, avait été déclaré non conforme aux spécifications applicables à la suite d’analyses contradictoires.

- Le carburant va quitter La Réunion -

"En coordination avec les autorités, ce produit a été immédiatement identifié et isolé, conformément aux procédures en vigueur. Depuis, toutes les démarches sont en cours pour traiter, de façon sécurisée, le devenir de ce lot", détaillaient les importateurs.

"En l’absence de moyens techniques sur le territoire réunionnais permettant le retraitement de ce type de carburant, la solution retenue, validée par les services de l’État, consiste à réexpédier le produit par voie maritime vers un site industriel extérieur au territoire."

Afin de permettre ce transfert, une installation temporaire spécifique a été mise en place, les infrastructures portuaires "étant habituellement conçues pour le déchargement des navires vers les cuves, et non l’inverse".

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