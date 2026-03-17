Carburant non conforme : la SRPP renvoie 11 millions de litres impropres à l’utilisation

Par arrêté en date du 10 mars, la préfecture de La Réunion a autorisé la Société réunionnaise de produits pétroliers (SRPP) a renvoyer par bateau plus de 11 millions de litres de carburant impropres à l’utilisation. Une information qu'a révélé Zinfos974 et qui se confirme en lisant l'arrêté cité. Le carburant non conforme est du super carburant 95.

"La Société réunionnaise de produits pétroliers (SRPP), dont le siège social est situé Tour Landscape 6 place des degrés 92 800 Puteaux, dénommée ci-après l'exploitant, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à procéder à la réexpédition du lot de SP 95 non conforme, depuis le bac 19 vers l'appontement du quai H, port Ouest sur le territoire de la commune du Port", indique l'arrêté de la préfecture.

- Un renvoi de carburant sous haute surveillance -

Lors du transfert, "un contrôle permanent de l'installation de pompage et des flexibles est réalisé par une société de surveillance équipée de radio VHF et le personnel en charge de l'opération. Cette présence permanente couplée au moyen de communication mis en oeuvre permet d'identifier et d'isoler une éventuelle fuite".

En cas de fuite identifiée lors du transfert, les différentes "personnes en charge de la surveillance contactent par radio VHF, l'opérateur en charge de l'opération positionné à proximité de la pompe qui met à l'arrêt celle-ci pour mettre fin au transfert du produit".

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