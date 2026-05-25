Accident de deux-roues au Port : un quinquagénaire évacué inconscient et en urgence absolue au CHOR

Un accident s’est produit ce lundi 25 mai 2026, peu après 6 heures, vers le front de mer du Port. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Selon nos informations, un homme d'une cinquantaine d'années, qui circulait à moto, aurait été pris en charge et transféré au CHOR, après un accident n'impliquant aucun autre véhicule.

Blessé au visage, l'homme était inconscient et en état d'urgence absolue. Prévenus à 6 heures 20, les pompiers sont rapidement intervenus. Le Smur et les forces de l'ordre ont également été mobilisées.

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