Piton de la Fournaise : la réouverture de la partie haute de l’enclos jugée encore prématurée

Réuni ce vendredi 17 avril 2026 autour du préfet, un comité d’experts chargé de suivre l’éruption du Piton de la Fournaise a estimé que la réouverture de la partie haute de l’enclos restait trop risquée à ce stade. Les acteurs concernés par l’éruption volcanique sont unanimes : la réouverture de la partie haute de l’enclos est prématurée. De plus, la sismicité se poursuit et la possibilité d’une nouvelle éruption n’est pas écartée. Des visites techniques sont programmées dans les prochains jours pour évaluer si une réouverture partielle des sentiers et tunnels de lave situés dans la partie basse est possible. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pas d'ouverture pour le moment, tout d'abord en raison des fortes incertitudes concernant l’état des sentiers et de la plate-forme du cratère Dolomieu explique la préfecture

Pour prendre cette décision, étaient présents à cette réunion : l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), de l’Office national des forêts (ONF), du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), du Parc naturel régional (PNR), du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), de la gendarmerie à La Réunion, du Peloton de gendarmerie de haute montagne, de l’observatoire de la qualité de l’air ATMO Réunion, de la Direction régionale académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports, du conseil régional, et de la commune du Tampon.

Ce comité d’expert s’est réuni afin de faire un point sur l’activité du volcan, ses conséquences et les conditions possibles de réouverture.

- Une réouverture de la partie haute "prématurée" -

"L’ensemble des services s’accorde à considérer que la réouverture de la partie haute de l’enclos demeure prématurée, en raison des fortes incertitudes concernant l’état des sentiers et la plate-forme du cratère Dolomieu" explique la préfecture.

L’OVPF a rappelé que la sismicité toujours présente depuis le 11 avril avec un remplissage du réservoir magmatique laissant envisager la possibilité d’une nouvelle éruption.

Dans son communiqué, la préfecture ajoute :"S’agissant des sentiers et des tunnels de lave, plusieurs visites techniques sont programmées au cours des quinze prochains jours afin d’évaluer les conditions de réouverture, totale ou partielle, des tunnels et des sentiers situés dans la partie basse de l’enclos".

Un travail spécifique sera également engagé le mois suivant pour la partie haute, sous réserve de l’évolution des risques liés à l’activité volcanique.

Le préfet reste pleinement mobilisé, aux côtés des acteurs concernés par l’éruption, pour suivre quotidiennement l’évolution de la situation et adapter les mesures de sécurité.

- Le Piton de la Fournaise fait vibrer La Réunion -

L'éruption débutée le 13 février dernier n'a pas fini de faire parler d'elle, même si pour le moment elle est à l'arrêt.

Dans son bulletin du mardi 21 avril 2026, l'observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise fait le point. S'ils signalent l'arrêt du trémor, les scientifiques notent néanmoins : "Une reprise de l’éruption au cours des prochains jours ne peut pas être exclue, en particulier dans un contexte où une inflation de l’édifice semble se dessiner".

Le 10 avril 2026, alors que l'éruption était à nouveau en cours, nous vous partagions ces images. Regardez.

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