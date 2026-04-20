Piton de la Fournaise : le trémor volcanique est toujours présent, la reprise des émissions de lave n’est pas exclue

Pour rappel, le 13 février 2026, quatre fissures éruptives se sont ouvertes au Piton de la Fournaise, laissant place à la deuxième éruption de l'année. L’activité s’est focalisée sur un seul site éruptif dès le 14 février.

La concentration de l’activité sur un site unique a permis l’édification d’un cône éruptif formé par l’accumulation des projections et débordements de lave.

Le champ de lave mis en place en aval du cône éruptif a dessiné deux bras principaux.

Un mois après le début de l’éruption, le 13 mars à 8h02, la coulée de lave du bras sud a atteint la RN2, située à plus de 7 kilomètres du point d’éruption. Trois jours plus tard, dans la nuit du 16 mars vers 00h20, elle lave a fini par plonger dans l'océan, après avoir parcouru environ 825 mètres en contrebas de la route.

Le 25 mars, l'éruption s'arrête avec un ralentissement de la déflation. Une baisse progressive des débits a été observée, ainsi qu’une baisse de la sismicité sommitale, marquant l’arrêt de l’éruption.

Le samedi 28 mars a été marquée par une reprise de l’inflation de l’édifice et une hausse de la sismicité profonde entre 8 et 10 km sous la partie ouest du sommet. L’arrêt de l’activité en surface le 25 mars puis sa reprise le 28 mars, traduit vraisemblablement un régime d’alimentation magmatique instable.

L'éruption s'est de nouveau arrêtée à 0h10 le vendredi 3 avril.

Le 3ème épisode éruptif de l'éruption débutée le 13 février 2026 a repris le 8 avril à 13h15 avec une activité intermittente au niveau du cône éruptif, avant de s'arrêter de nouveau le 13 avril.

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