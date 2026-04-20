Piton de la Fournaise : le trémor volcanique est toujours présent, la reprise des émissions de lave n’est pas exclue

Un trémor est toujours enregistré depuis environ 6h20 ce dimanche 19 avril 2026. L’intensité de ce signal sismique associé à la circulation de fluides magmatique, "est actuellement de faible amplitude et montre des fluctuations" indique, ce lundi 20 avril, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). "La présence de ce trémor indique néanmoins la présence de magma à faible profondeur, ainsi une reprise des émissions de lave n’est pas exclue" notent les volcanologues (Photo d'illustration Mon Ami/www.imazpress.com)
La source de ce trémor est localisé sur le flanc est-sud-est du volcan et "il est positionnée au même endroit que lors des phases d’activité éruptive du 13 février au 12 avril" souligne l'OVPF.
- Une éruption instable et plus longue que la moyenne -
Pour rappel, le 13 février 2026, quatre fissures éruptives se sont ouvertes au Piton de la Fournaise, laissant place à la deuxième éruption de l'année. L’activité s’est focalisée sur un seul site éruptif dès le 14 février.
La concentration de l’activité sur un site unique a permis l’édification d’un cône éruptif formé par l’accumulation des projections et débordements de lave.
Le champ de lave mis en place en aval du cône éruptif a dessiné deux bras principaux.
Un mois après le début de l’éruption, le 13 mars à 8h02, la coulée de lave du bras sud a atteint la RN2, située à plus de 7 kilomètres du point d’éruption. Trois jours plus tard, dans la nuit du 16 mars vers 00h20, elle lave a fini par plonger dans l'océan, après avoir parcouru environ 825 mètres en contrebas de la route.
Le 25 mars, l'éruption s'arrête avec un ralentissement de la déflation. Une baisse progressive des débits a été observée, ainsi qu’une baisse de la sismicité sommitale, marquant l’arrêt de l’éruption.
Le samedi 28 mars a été marquée par une reprise de l’inflation de l’édifice et une hausse de la sismicité profonde entre 8 et 10 km sous la partie ouest du sommet. L’arrêt de l’activité en surface le 25 mars puis sa reprise le 28 mars, traduit vraisemblablement un régime d’alimentation magmatique instable.
L'éruption s'est de nouveau arrêtée à 0h10 le vendredi 3 avril.
Le 3ème épisode éruptif de l'éruption débutée le 13 février 2026 a repris le 8 avril à 13h15 avec une activité intermittente au niveau du cône éruptif, avant de s'arrêter de nouveau le 13 avril.
Toute l'actualité du volcan est ici www.imazpress.com/[email protected]
Pour rappel, le 13 février 2026, quatre fissures éruptives se sont ouvertes au Piton de la Fournaise, laissant place à la deuxième éruption de l'année. L’activité s’est focalisée sur un seul site éruptif dès le 14 février.
La concentration de l’activité sur un site unique a permis l’édification d’un cône éruptif formé par l’accumulation des projections et débordements de lave.
Le champ de lave mis en place en aval du cône éruptif a dessiné deux bras principaux.
Un mois après le début de l’éruption, le 13 mars à 8h02, la coulée de lave du bras sud a atteint la RN2, située à plus de 7 kilomètres du point d’éruption. Trois jours plus tard, dans la nuit du 16 mars vers 00h20, elle lave a fini par plonger dans l'océan, après avoir parcouru environ 825 mètres en contrebas de la route.
Le 25 mars, l'éruption s'arrête avec un ralentissement de la déflation. Une baisse progressive des débits a été observée, ainsi qu’une baisse de la sismicité sommitale, marquant l’arrêt de l’éruption.
Le samedi 28 mars a été marquée par une reprise de l’inflation de l’édifice et une hausse de la sismicité profonde entre 8 et 10 km sous la partie ouest du sommet. L’arrêt de l’activité en surface le 25 mars puis sa reprise le 28 mars, traduit vraisemblablement un régime d’alimentation magmatique instable.
L'éruption s'est de nouveau arrêtée à 0h10 le vendredi 3 avril.
Le 3ème épisode éruptif de l'éruption débutée le 13 février 2026 a repris le 8 avril à 13h15 avec une activité intermittente au niveau du cône éruptif, avant de s'arrêter de nouveau le 13 avril.
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