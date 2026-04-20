Sécheresse : La Réunion placée en vigilance, des restrictions appliquées dans plusieurs communes de l'ouest

La saison des pluies qui touche à sa fin est normalement la période où les réserves en eau se reconstituent. Depuis le début de l'année, l’île connaît pourtant un important déficit de pluie. Les cours d’eau du nord et de l’est voient leurs débits diminuer, le niveau des nappes souterraines baisse, et les réserves d’eau faiblissent bien plus tôt que prévu. Une situation jugée préoccupante par l’Office de l’Eau de La Réunion et les services de l'Etat. (Photo www.imazpress.com)

"Si le déficit se poursuit, des tensions sur la ressource pourraient apparaître dans les prochaines semaines", s'inquiète la préfecture dans un communiqué publié ce lundi 20 avril 2026. D'après ces informations, l'ouest est particulièrement concerné. "La nappe du Port se recharge trop lentement, et des niveaux préoccupants indiquent des intrusions d’eau salée dans plusieurs nappes. Les seuils critiques doivent absolument être évités pour préserver la qualité de l’eau".

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Dans ce contexte, et après consultation du comité sécheresse, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a décidé de mettre en place plusieurs mesures "afin de préserver la ressource en eau et protéger les milieux aquatiques" :

• L’ensemble du département est placé en niveau de vigilance pour les ressources superficielles et souterraines. Cette mesure ne comprend pas de restrictions mais appelle chacun à la responsabilité dans ses usages de l’eau

• Les communes de Saint-Paul, Le Port, La Possession, Trois-Bassins et Saint-Leu sont placées en niveau d’alerte pour les eaux souterraines. Des restrictions d’usages s’y appliquent (arrosage, lavage des voitures, etc.).

- Une sécheresse liée au manque de pluie -

Après une fin d’année 2025 plus arrosée que d’habitude (+26 % en novembre, +36 % en décembre), 2026 marque un changement brutal. En janvier 2026, - 45 % de pluie ont été enregistré, soit 230 mm au lieu de 430 mm attendus. En février, on observe - 60 % de pluie (190 mm au lieu de 460 mm). Enfin, au 15 mars, seulement 40 mm sont enregistrés, contre une normale de 410 mm.

"Ce manque de pluie est principalement lié à l’absence de dépressions tropicales et à des épisodes pluvieux insuffisants", précise la préfecture. "Les excédents de 2025 ont ainsi été rapidement effacés, fragilisant les ressources".

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- Chaque geste compte -

Afin de préserver les nappes et garantir l’eau potable à long terme, la préfecture rappelle les gestes à adopter au quotidien :

• Vérifier les mesures en vigueur dans sa commune via le site VigiEau ou en mairie.

• Adopter les bons réflexes et gestes économes : limiter l’arrosage, prendre des douches plus courtes, éviter le lavage des véhicules hors stations professionnelles.

• Signaler tout gaspillage ou prélèvement suspect à la mairie ou à la préfecture.

• Utiliser des systèmes économes en eau : privilégier le goutte-à-goutte et éviter d’arroser en journée.

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