Sécheresse : après les fortes pluies, des restrictions d’eau allégées mais un niveau d'alerte maintenu dans l'ouest

L’année 2025 a été marquée par une sécheresse historique à la Réunion, avec l’une des saisons cycloniques les plus sèches observées depuis 54 ans. Grâce aux récentes fortes pluies, les ressources en eau de La Réunion s’améliore légèrement. Si plusieurs communes voient les restrictions levées, certaines zones restent sous vigilance. C'est le cas du Port, de la Possession et de Saint-Paul. Les autorités rappellent que la ressource demeure fragile et appellent chacun à continuer les gestes d’économie d’eau. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Dans ce contexte, Patrice Latron, préfet de La Réunion a signé un nouvel arrêté destiné à adapter les mesures de restriction des usages de l’eau sur l’île de La Réunion.

- Ce qui change avec le nouvel arrêté -

Maintien du niveau "alerte" pour les secteurs dépendants des forages encore déficitaires : Le Port, La Possession et Saint-Paul.

Levée des restrictions dans toutes les communes (autres que celles mentionnées ci-dessus) où la ressource en eau s'est suffisamment rétablie.

Ces ajustements s’inscrivent dans une volonté de préservation de l’équilibre de la ressource en eau et de protection des milieux aquatiques.

Le préfet appelle les usagers (particuliers, collectivités, agriculteurs, entreprises) à adopter des gestes simples de sobriété destiné à protéger la ressource en eau.

- Des mesures pour préserver la ressources -

Vérifier les mesures applicables dans sa commune via le site VigiEau ou auprès de sa mairie.

Adopter les gestes économes au quotidien : limiter les arrosages, privilégier les douches courtes, éviter le lavage des véhicules hors stations professionnelles, etc.

Signaler les gaspillages ou prélèvements illicites aux services de la préfecture ou des mairies.

Par ailleurs, si les prévisions météorologiques pour les prochains mois sont proches des normales saisonnières, la prudence reste de mise. L’impact des pluies sur les nappes phréatiques profondes nécessite en effet plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour être pleinement effectif.

Ce déficit hydrique ne pourra être résorbé que progressivement, en particulier sur les nappes phréatiques profondes.

La situation fera l’objet d’un suivi mensuel en fonction de l’évolution des ressources en eau et des prévisions météorologiques. Les usagers sont invités à s’informer via les canaux officiels (préfecture, communes, Office de l’Eau).

Les mesures de vigilance et de restriction liées à la sécheresse sont disponibles en temps réel sur https://vigieau.gouv.fr

- Carte vigilance au 7 janvier 2026 -