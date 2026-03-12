À la une de ce vendredi : route menacée par la lave, RN2 coupée six fois, sécurité des urnes, soldat français tué, évasion d'hamsters et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 13 mars 2026 : - Volcan : l'arrivée de la coulée de lave sur la RN2 est "imminente" informe la préfecture - Piton de la Fournaise : la lave a traversé la route à six reprises depuis 1977 - À La Réunion, la sécurité des urnes sous haute surveillance pour les municipales - Guerre au Moyen-Orient : un soldat français tué au Kurdistan irakien - Un vol Corsair Réunion-Mayotte aurait été annulé après la fuite de hamsters dans l'avion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un vendredi après midi sous la pluie (Photo www.imazpress.com)

La coupure de la RN2 par la coulée de lave est "imminente" a informé la préfecture dans un communiqué publié à 3h27 ce vendredi 13 mars 2026. C'est le bras de coulée le plus au nord qui devrait arriver en premier sur l'axe de circulation. "D’autres coupures attendues au sud de ce premier point, sur une distance évaluée à 200 mètres" indique la préfecture. C'est la première fois depuis 2007 qu'une coulée de lave traverse la RN2. Pour rappel, le Piton de la Fournaise est en éruption depuis le 13 février.

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit ce jeudi 12 mars 2026 et le risque d'une coupure de la RN2 se rapproche avec l'avancement du front de coulée actif vers la route des laves. Par le passé, la lave du Piton de la Fournaise a traversé à six reprises depuis 1977 la route après avoir déferlé les grandes pentes du massif volcanique. La dernière fois, c'était en 2007 au niveau du Tremblet (Saint-Philippe). Imaz Press vous propose de revivre en images ces passages historiques des coulées de lave sur la RN2. Rétrospective...

Ce dimanche 15 mars 2026, tous les regards seront tournés vers elles : les urnes transparentes dans lesquelles tomberont vos bulletins de vote. À l’approche des élections municipales, la question de la sécurité du vote revient régulièrement dans le débat public à La Réunion. Les urnes font pourtant l’objet de procédures strictes encadrées par la loi : présence d’assesseurs choisis par les différents candidats, contrôle des listes d’émargement, procès-verbal transmis au ministère de l’Intérieur et dépouillement public.

Un soldat français a été tué et cinq autres blessés au Kurdistan irakien dans une "attaque de drones dans la région d'Erbil" au Kurdistan irakien, a appris l'AFP auprès de l'état-major français des Armées. Ces militaires étaient "engagés dans des actions de formation à la lutte contre le terrorisme auprès de partenaires irakiens", a-t-il ajouté.

"Les powers rongeurs" se sont-ils échappés d'un avion de la compagnie aérienne Corsair au départ de La Réunion et en partance pour Mayotte. C'est en tout cas ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux et sur deux médias de la presse mahoraise. D'après nos confrères sept à neuf hamsters se seraient échappés de leur cage, filant au travers de l'avion, obligé de rester cloué au sol

Pour ce vendredi 13 mars, Matante Rosina nous annonce une belle matinée ensoleillée sur toute l'île, malgré quelques petites entrées maritimes sur le sud-est au lever du jour. Mais au fil des heures, les nuages prennent le dessus et les premières averses arrivent avant même la mi-journée. L'après-midi, ça i s'étend sur l'ensemble des hauts, avec des averses plus soutenues du côté des hauts de l'ouest et du nord. Matante Rosina prévient même des débordements pluvieux sur la route du Littoral.