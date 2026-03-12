Météo : Un vendredi après midi sous la pluie

Pour ce vendredi 13 mars, Matante Rosina nous annonce une belle matinée ensoleillée sur toute l'île, malgré quelques petites entrées maritimes sur le sud-est au lever du jour. Mais au fil des heures, les nuages prennent le dessus et les premières averses arrivent avant même la mi-journée. L'après-midi, ça i s'étend sur l'ensemble des hauts, avec des averses plus soutenues du côté des hauts de l'ouest et du nord. Matante Rosina prévient même des débordements pluvieux sur la route du Littoral. (Photos : Richard Bouhet Imaz Press Réunion)