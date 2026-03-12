À retenir ce soir : démission du PDG d'IndiGo, menace de mort à Saint-Denis, mauvaises odeurs aux Brasseries de Bourbon, saison cyclonique et éruption

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 12 mars 2026 : - IndiGo : le PDG démissionne après des annulations de vols, à un mois de l'ouverture d'une ligne avec La Réunion - Saint-Denis : menaces de mort à l'encontre de la population, un homme interpellé par les policiers du RAID - Saint-Denis : de mauvaises odeurs émises par les Brasseries de Bourbon, l'entreprise mise en demeure - Saison cyclonique : plus qu'une seule zone surveillée par Météo France - [Photos-Vidéos] Piton de la Fournaise : le front de coulée à 360 mètres de la route, la RN2 fermée à la circulation

Le PDG de la première compagnie aérienne indienne IndiGo, Pieter Elbers, a présenté sa démission mardi 10 mars 2026, trois mois après une vague d'annulation de plusieurs milliers de vols causée par une mauvaise planification de ses tableaux de service. Une annonce qui a de quoi inquiéter, alors que la compagnie aérienne a annoncé l’ouverture de trois vols directs par semaine entre Chennai et La Réunion à compter du 29 avril 2026.

Ce mercredi 11 mars 2026, dans l'après-midi, les services de police ont été avisés qu'une personne avait envoyé un sms supportant des menaces de mort à l'encontre de la population. Ces menaces étant prises très au sérieux, les services de police mobilisés ont pu identifier l'auteur et le localiser précisément. Il a été interpellé à son domicile par les policiers du RAID et placé en garde à vue.

La préfecture de La Réunion a pris un arrêté le 3 mars 2026 mettant en demeure la société Brasseries de Bourbon, en raison des émissions d’odeurs provenant de son site industriel situé au Bas de la Rivière, à Saint-Denis. L’entreprise devra mettre en place des mesures pour canaliser et traiter les différentes sources d’odeurs.

Après plusieurs jours de surveillance de plusieurs zones dans la région, Météo France n'enregistre plus qu'un seul risque de formation de tempête tropicale ce jeudi 12 mars 2026. "A proximité d'Agaléga, loin au nord des Mascareignes, le risque de formation d'une tempête tropicale est estimé faible (10 à 30%) à partir de vendredi 13 puis modéré (30 à 60%) à partir de samedi 14 mars et jusqu'en début de semaine prochaine", note Météo France.

(Actualisé) L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit en ce jeudi 12 mars 2026. Le front de coulée actif a repris sa progression cette nuit. À 11h56 le front de coulée était à 360 mètres de la RN2. Au regard des informations transmises par l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), "la coulée de lave active pourrait atteindre la RN2 à brève échéance", prévient la préfecture. En conséquence, le préfet déclenche la phase d’alerte 2.2 du dispositif ORSEC volcan. La RN2 est fermée à la circulation.