Saison cyclonique : plus qu'une seule zone surveillée par Météo France

Après plusieurs jours de surveillance de plusieurs zones dans la région, Météo France n'enregistre plus qu'un seul risque de formation de tempête tropicale ce jeudi 12 mars 2026. "A proximité d'Agaléga, loin au nord des Mascareignes, le risque de formation d'une tempête tropicale est estimé faible (10 à 30%) à partir de vendredi 13 puis modéré (30 à 60%) à partir de samedi 14 mars et jusqu'en début de semaine prochaine", note Météo France (Photo Mtotec)

Ce système pourrait impacter Agaléga et Saint-Brandon au cours des 5 prochains jours, "avec une intensité a priori mesurée compte tenu de la formation poussive de cette zone perturbée.

"Le précédent risque concernant le Canal du Mozambique a été supprimé faute de conditions environnementales favorables et d'une position trop reculée de la circulation dépressionnaire sur le continent aujourd'hui et par la suite", indique Météo France.

www.imazpress.com / [email protected]