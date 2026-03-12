Vigilance jaune fortes pluies et orages sur la région ouest à partir de 11 heures

La région ouest de La Réunion sera placée en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de 11 heures ce jeudi 12 mars 2026, annonce Météo France. Des averses localement soutenues sont à prévoir avec de bons cumuls dans l'après-midi sur l'ouest et le nord-ouest du département. Un ou deux coups de tonnerre ne sont pas exclus. (Photo photo rb/imazpress.com)

"Des débordements pluvieux sont également possibles en direction du littoral entre la Pointe au Sel et la Possession", précise Météo France.

