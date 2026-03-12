TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

PITON DE LA FOURNAISE Le front de coulée actif a repris sa progression et se trouve à environ 700m de la RN2

voir plus

Vigilance jaune fortes pluies et orages sur la région ouest à partir de 11 heures

  • Publié le 12 mars 2026 à 06:49
  • Actualisé le 12 mars 2026 à 06:54
Pluie

La région ouest de La Réunion sera placée en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de 11 heures ce jeudi 12 mars 2026, annonce Météo France. Des averses localement soutenues sont à prévoir avec de bons cumuls dans l'après-midi sur l'ouest et le nord-ouest du département. Un ou deux coups de tonnerre ne sont pas exclus. (Photo photo rb/imazpress.com)

"Des débordements pluvieux sont également possibles en direction du littoral entre la Pointe au Sel et la Possession", précise Météo France.

À lire aussi : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les vigilances météo sans oser le demander

www.imazpress.com / [email protected]

Météo, Pluies, Orages

guest
0 Commentaires