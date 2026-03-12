Piton de la Fournaise : le front de coulée actif a repris sa progression et se trouve à environ 700m de la RN2

(Actualisé) L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit en ce jeudi 12 mars 2026. Le front de coulée actif a repris sa progression cette nuit. Il était situé le à 4h30 heure locale à environ 700m de la RN2. "Les modèles actuels d’écoulement de lave, conçus pour les premières phases d’une éruption, ne permettent pas de prédire précisément si et quand la route pourrait être coupée", indique l'Observatoire volcanologique. La vigilance est de mise pour surveiller une éventuelle coupure de la route (Photo : Mon Ami)

La lave s’écoule principalement par des tunnels, dont les propriétés restent mal connues, ce qui limite la fiabilité des prévisions.

En effet, "la lave s’écoule actuellement surtout par des points de résurgence de tunnels de lave, dont les propriétés rhéologiques restent mal connues, ce qui limite la fiabilité des prévisions. Ainsi, compte tenu de la position avancée du front de coulée du bras sud, la vigilance est de rigueur pour le suivi de la coupure de la route. Désormais, nous suivons l’avancer de la coulée uniquement avec les observations de terrain", indique l'Observatoire.

Depuis le 3 mars, les coulées sont de nouveau visibles dans la partie haute des Grandes Pentes avec un nouveau bras de coulée. Regardez cette vidéo prise cette nuit du 10 mars par l'OVFP.

Retrouvez ici les images de nuit du volcan.

- Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan -

Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan, visible depuis le Piton de Bert.

Le cône éruptif est maintenant bien formé et continue de se refermer progressivement. Peu de projections dépassent désormais la hauteur du cône, précise l'OVPF.

Avec la fermeture latérale du cône, une activité importante en tunnel de lave est désormais établie.

Comme les jours précédents, l’activité sismique reste faible.

Toutefois, ll’inflation de l’édifice, visible notamment sur les stations GNSS sommitales et à la base du cône terminal, se poursuit. Cette inflation indique une remise en pression du système d’alimentation magmatique, possiblement liée à une recharge en magma du réservoir superficiel.

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption le vendredi 13 février 2026.

- L'enclos reste fermé à la population -

La préfecture rappelle que l’alerte 2.1 "Orsec volcan : éruption dans l’enclos" est actif depuis le début de l'éruption. Ce niveau est destiné à protéger les populations et organiser la coordination des services".

La dernière éruption remonte au dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

