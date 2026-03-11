Norvège: trois frères d'origine irakienne arrêtés après un attentat à la bombe contre l'ambassade américaine

La police norvégienne a annoncé mercredi l'arrestation de trois frères d'origine irakienne, suspectés d'avoir perpétré un "attentat terroriste à la bombe" contre l'ambassade des États-Unis le week-end dernier à Oslo.

Une explosion avait endommagé l'entrée de la section consulaire de l'ambassade américaine dans la nuit de samedi à dimanche, provoquant de légers dégâts matériels mais sans faire de blessés.Norvégiens d'origine irakienne, les trois hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été arrêtés mercredi à Oslo: l'un est soupçonné d'avoir déposé l'engin explosif, et les deux autres d'être complices, a indiqué la police, sans exclure de nouvelles arrestations."Nous travaillons toujours sur plusieurs hypothèses. L'une d'elles est que cela puisse être une opération commanditée par un acteur étatique", a déclaré un responsable de la police, Christian Hatlo, lors d'une conférence de presse."C'est assez naturel compte tenu de la cible — l'ambassade américaine — et de la situation sécuritaire dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui", a-t-il ajouté.L'attentat survient sur fond de guerre au Moyen-Orient où des frappes israélo-américaines visent l'Iran depuis fin février, Téhéran répondant par des tirs de missiles et de drones contre plusieurs pays de la région.Mardi, l'ambassadeur d'Iran à Oslo avait démenti toute implication de son pays dans l'explosion à l'ambassade."Il est inacceptable que nous soyons montrés du doigt", avait déclaré Alireza Jahangiri au journal norvégien Verdens Gang.- Acteurs par procuration? -Si aucun n'était connu de ses services, la police dit ne pas exclure des liens entre les suspects et des "réseaux criminels".Dans leur rapport annuel d'évaluation des menaces publié le mois dernier, les services norvégiens de sécurité intérieure (PST) affirmaient que l'Iran, considéré comme l'une des principales menaces contre le royaume scandinave, pourrait s'appuyer sur "des acteurs par procuration", notamment des "réseaux criminels".Pour la police, les auteurs de l'attentat à la bombe, qualifiée de "puissante", peuvent également avoir agi pour des raisons qui leur sont propres.Lundi, les enquêteurs avaient diffusé des photos extraites de vidéo-surveillance et montrant un suspect qui apparaît le visage caché par une capuche, vêtu de noir et portant un sac à dos.Approximativement à l'heure où est survenu l'incident, une vidéo avait été publiée sur Google Maps en lien avec la localisation de l'ambassade américaine à Oslo.Révélée par la presse norvégienne, cette vidéo montrait l'ancien guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei tué le premier jour de la guerre.Selon la chaîne publique norvégienne NRK, la personne qui a mis en ligne la vidéo a écrit en persan : "Allah est grand. Nous sommes victorieux".La police a là aussi ouvert une enquête.Les ambassades des États-Unis ont été placées en état d'alerte maximale au Moyen-Orient en raison de l'offensive lancée conjointement avec Israël le 28 février contre l'Iran. Plusieurs d'entre elles ont été visées par des attaques de Téhéran.