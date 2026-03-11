Saison cyclonique : deux zones sous surveillance dans la zone sud-ouest de l'Océan Indien

Si aucun système dépressionnaire n'est actuellement actif dans la zone, Météo-France surveille deux zones susceptibles de se développer dans les prochains jours. Le risque de formation d'une tempête tropicale reste pour l'instant faible. (Photo mtotec)

Dans son bulletin publié ce mercredi 11 mars 2026, peu avant 16 heures, Météo France indique qu'"aucun système dépressionnaire n'est actuellement présent sur le sud-ouest de l'Océan Indien".

Les prévisionnistes gardent un oeil sur deux zones de surveillance. La première se situe à proximité d'Agaléga, loin au nord des Mascareignes. Dans ce secteur, "le risque de formation d'une tempête tropicale est estimé faible (10 à 30%) à partir de vendredi 13 mars puis modéré (30 à 60%) à partir de samedi 14 mars", précise le bulletin.

Si ce système se développe, il pourrait impacter Agaléga et Saint‑Brandon dans les prochains jours.

Une seconde circulation dépressionnaire est également suivie dans le canal du Mozambique, à proximité de la côté, dans la province de Nampula. Le risque d'intensification en tempête tropicale reste "très faible (moins de 10%) à partir de vendredi 13 mars prochain, puis ce risque devient faible (10 à 30%) à partir de samedi 14 mars".

En revanche, les précédentes zones surveillées tout à l'est du bassin, près des Chagos, ont été abandonnées, "faute de conditions environnementales favorables".

