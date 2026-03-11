TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

"À la reconquête de Nom Ville" : à Versailles, la liste Reconquête aux municipales oubli le nom de la ville

  • Publié le 11 mars 2026 à 14:53
  • Actualisé le 11 mars 2026 à 14:57
"À la reconquête de Nom Ville" : à Versailles, la liste Reconquête aux municipales oubli le nom de la ville

Sur ses bulletins de campagne, la liste Reconquête à Versailles a oublié de compléter le nom de la cité des Yvelines, laissant la mention "Nom Ville". Une bourde qui lui vaut des moqueries sur les réseaux sociaux.

Les professions de foi sont pourtant vérifiées par un magistrat en présence des candidats. "Et malgré ce petit détail administratif, les fins stratèges de Reconquête ont jugé que corriger quoi que ce soit serait visiblement un effort superflu. Clownesque", estime l'’ancien journaliste Cory Le Guen.

"Oui, une erreur s’est glissée dans l’impression ce document ? Mais est-ce vraiment le clou du spectacle ? Certainement pas", lui a répondu sur X la candidate Reconquête pour Versailles, Sabine Clément. 

www.imazpress.com/[email protected]

France, Municipales

guest
1 Commentaires
Disons zan.marie
Disons zan.marie
1 heure

Noré pu etre zan’marie
Ou
Laurent qui pensait que c'était des élections législatives ?

Répondre