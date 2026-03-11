Piton de la Fournaise : le front de coulée figé à 975 m de la route des laves

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit ce mercredi 11 mars 2026. Le front du bras sud de la coulée, visible actuellement depuis le Grand Brulé, est désormais figé à 975 m de la route nationale 2. En revanche d'autres petits bras de coulées étaient toujours actifs 200 mètres en amont de ce front. Des bras qui avancent lentement selon l'Observatoire volcanologique (Photo : Mon Ami)

Ce front de coulée actuellement figé "a une largeur de l'ordre de 30 mètres", indique Nicolas Villeneuve, maître de conférences à l'Université de La Réunion.

"Ce bloc qui pouvait sembler menaçant ne l'est plus", dit-il, tout en indiquant que "de petites choses autour laissent penser que la lave en souterrain est en résurgence mais de façon très modeste".

Un ralentissement en lien avec "une baisse rapide, d'un facteur 2, du trémor volcanique observée", indique l'OVPF. "Cette baisse de trémor a entraîné une baisse des débits de la lave dans les tunnels alimentant les coulées actuellement visibles dans les Grandes Pentes".

- Une autre coulée de lave avance doucement -

"Une autre coulée se trouve à côté, au nord de ce bras de lave et se trouve près de 400 mètres en amont", précise Nicolas Villeneuve.

Une coulée qui avance lentement, au milieu d'une végétation très humide.

Depuis le 3 mars, les coulées sont de nouveau visibles dans la partie haute des Grandes Pentes avec un nouveau bras de coulée. Regardez cette vidéo prise cette nuit du 10 mars par l'OVFP.

Notre journaliste a également pu filmer la coulée de nuit. Regardez.

La vigilance reste essentielle, précise l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.

Retrouvez ici les images de nuit du volcan.

- Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan -

Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan, visible depuis le Piton de Bert.

Le cône éruptif est maintenant bien formé et continue de se refermer progressivement. Peu de projections dépassent désormais la hauteur du cône. Avec la fermeture latérale du cône, une activité importante en tunnel de lave est désormais établie.

Comme les jours précédents, l’activité sismique reste faible mais la reprise de l’inflation de l’édifice est désormais bien établie, indique l'Observatoire. Cette inflation indique une remise en pression du système d’alimentation magmatique, possiblement liée à une recharge en magma du réservoir superficiel.



Entre le 13 et le 6 mars 2026, environ 12 millions de m3 de lave ont été émis en surface.

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption le vendredi 13 février 2026.

- L'enclos reste fermé à la population -

La préfecture rappelle que l’alerte 2.1 "Orsec volcan : éruption dans l’enclos" est actif depuis le début de l'éruption. Ce niveau est destiné à protéger les populations et organiser la coordination des services".

La dernière éruption remonte au dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

