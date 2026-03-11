[Photos] Saint-André : 13 jeunes sapeurs-pompiers perfectionnent leur formation

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de la section de Saint-André profitent des vacances pour continuer leur formation. Ce mercredi 11 mars 2026, le Centre d'incendie et de secours de Saint-André a ouvert les portes de sa formation consacrée au secours et aux soins d’urgence aux personnes. 13 jeunes y apprennent à prendre en charge une victime avec du matériel de secours (Photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de la section de Saint-André, désormais en quatrième et dernière année de formation, participent pour la première fois à une formation intensive en centre d'incendie et de secours consacrée au secours et aux soins d’urgence aux personnes.



Treize jeunes, âgés de 17 à 18 ans, y apprennent à prendre en charge une victime avec du matériel de secours : évaluation d’une situation, immobilisation d’une personne blessée, relevage, brancardage et préparation au transport vers l’hôpital.

"C'est un beau défi pour notre jeunesse réunionnaise. Le brevet qu'ils vont passer dans quelques mois va leur permettre de devenir pompier volontaire", se réjouit l'inspecteur général Bertrand Vidot, directeur départemental des services d'incendie et de secours (SDIS).

Les sapeurs-pompiers volontaires sont essentiels au bon fonctionnement du SDIS. "Les services de secours français sont composés de 250.000 sapeurs-pompiers, dont 200.000 sapeurs-pompiers volontaires. A La Réunion, on a 900 sapeurs-pompiers professionnels et 1.400 volontaires", détaille le directeur départemental.

"Sans l'engagement citoyen de nos sapeurs-pompiers volontaires, le dispositif opérationnel ne serait pas le même", affirme-t-il.

- Les jeunes réunionnais en formation -

Cette formation "constitue l’une des dernières étapes avant la préparation au Brevet National des Jeunes Sapeurs-Pompiers délivré par le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours; Brevet, qu’ils présenteront au cours du second semestre", souligne le SDIS.

"Chaque samedi, aux quatre coins de l’île, des jeunes âgés de 13 à 18 ans consacrent leur temps libre à se former pour devenir, demain, les femmes et les hommes engagés au service de la population", rappellent les sapeurs-pompiers.

"Pendant quatre années, les Jeunes Sapeurs-Pompiers apprennent les valeurs de solidarité, de citoyenneté et de dépassement de soi, tout en se formant progressivement aux techniques de secours, de lutte contre l’incendie et de protection des personnes."



