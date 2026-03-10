Pour le scrutin du 15 et du 22 mars, il y a les élections pour les mairies et aussi pour les intercommunalités

Souvent éclipsées par la bataille pour les maires, les intercommunalités jouent pourtant un rôle central dans les prises de décisions qui impactent le quotidien des habitants. Transports, gestion des déchets, développement économique ou aménagement du territoire... derrière les élections municipales se cachent aussi des enjeux majeurs, encore largement méconnus. Explications (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À l’approche des élections municipales, les projecteurs sont braqués sur les candidats à la mairie, leurs programmes et leurs projets pour la commune. Pourtant, ce scrutin permet aussi de choisir les conseillers communautaires. Ce sont ces représentants qui voteront les grandes orientations et les budgets de ces structures. D'ailleurs, une grande partie des décisions qui façonnent le quotidien des habitants se prennent ailleurs : au sein des intercommunalités, là où siègent ces élus.

- Les intercommunalités, c'est quoi exactement ? -

Une intercommunalité est une structure qui regroupe plusieurs communes d'un même territoire afin de gérer ensemble certains services publics et projets de développement. Le but : mutualiser les moyens et coordonner les politiques à une échelle plus large que celle d'une seule ville. À La Réunion, cinq grandes intercommunalités structurent le département :

• La Cinor (Communauté intercommunale du Nord de La Réunion) : Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne

• Le TO (Territoire de l'Ouest) : Le Port, La Possession, Saint-Paul, Saint-Leu et Trois-Bassins

• La Civis (Communauté intercommunale des Villes solidaires) : Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Les Avirons et Cilaos

• La Casud (Communauté d'agglomération du Sud) : Le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe et L’Entre-Deux

• La Cirest (Communauté intercommunale Réunion Est) : Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Sainte-Rose, La Plaine-des-Palmistes et Salazie

- Des compétences concrètes pour les habitants -

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les intercommunalités ne sont pas de simples structures administratives. Elles gèrent des compétences clés : les transports publics, la collecte et le traitement des déchets, la gestion de l’eau et de l’assainissement, le développement économique, ou encore l’aménagement du territoire et certains équipements structurants. Autant de politiques publiques qui impactent directement la vie des habitants.

Par exemple, dans l’ouest, le réseau de transport Kar’Ouest dépend du TO. Dans le nord, c’est la Cinor qui pilote notamment le réseau Citalis et la gestion des déchets. Dans l'est, la Cirest s'occupe d'Estival, le réseau de transport en commun. Même chose dans le sud pour le réseau de bus Carsud, géré par la Casud et les bus Alterneo de la Civis.

- Des budgets souvent importants -

Les intercommunalités disposent de budgets conséquents, parfois supérieurs à ceux de certaines communes. Ces enveloppes permettent notamment de financer :

• des zones d’activités économiques

• des infrastructures de transport

• des projets d’aménagement urbain

• des équipements structurants

- L'enjeu des municipales -

Si les électeurs ne votent pas directement pour les représentants de l’intercommunalité, les conseillers municipaux élus vont, eux, désigner ceux qui siégeront au conseil communautaire. Pour les électeurs, l'enjeu est donc double. En choisissant leur maire et leurs conseillers municipaux, ils influencent directement la composition de l'intercommunalité et donc les grandes décisions prises à cette échelle.

Cette dimension intercommunale explique donc certaines alliances politiques avant, pendant et même après les municipales. Le rapport de force entre communes peut influencer la présidence de l’intercommunalité, un poste stratégique qui permet de peser sur les grandes décisions du territoire, notamment : piloter les grands projets du territoire, orienter les investissements et coordonner les politiques publiques entre les communes.

Pour beaucoup d’habitants, la campagne municipale se concentre sur les projets locaux : écoles, voirie, équipements. Mais dans l'organisation et le développement des territoires, une part importante des décisions dépend en réalité des intercommunalités.

