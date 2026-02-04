Municipales : désintérêt pour la politique, manque d'information sur le rôle des maires, le risque d'une forte abstention est réel

(Actualisé) À moins de deux mois des élections municipales de mars 2026, la fonction de maire est plus que jamais un enjeu politique central. Pourtant, les taux d’abstention sont toujours plus élevés, à La Réunion comme partout en France. Une situation qui traduit un désintérêt grandissant vis-à-vis de la politique, mais aussi, peut-être, un manque d'informations sur l'importance du rôle des maires dans la politique du pays (Photo www.imazpress.com)

Figure de la politique de proximité, le maire concentre à la fois les attentes de ses administrés, les contraintes de l’État et les difficultés créées par les restrictions budgétaires à répétition.

Si, dans un contexte de défiance persistante envers les institutions nationales, le maire demeure l’un des élus les plus proches de la population, la mobilisation est rarement au rendez-vous pour les élections.

En 2020 par exemple, les taux d'abstentions avaient atteint des records, avec un taux de participation définitif de seulement 41,6% dans l'ensemble du pays.

Dans les grandes communes de La Réunion, la participation au second tour s'était établie à 45,48% à Saint-Denis, 53,86% à Saint-Paul, ou encore 51,92% à Saint-Pierre lors du premier tour, Michel Fontaine ayant été réélu dès celui-ci.

Pourtant, contrairement aux parlementaires ou aux ministres, les maires incarnent une action publique bien plus tangible et visible dans l’espace quotidien, à travers la gestion des écoles, de la voirie, des équipements, et du cadre de vie.

Élu par le conseil municipal, le maire tire son pouvoir d’une majorité élue par les habitants, généralement structurée autour d’un projet politique commun.

Il prépare et met en œuvre le budget, dirige l’administration municipale, impulse les politiques locales et représente juridiquement la collectivité

- Sécurité, urbanisme, cadre de vie -

Le ou la maire détient des responsabilités qui touchent directement au quotidien des habitants : urbanisme, sécurité, écoles…

L’urbanisme est par exemple l'une de ses compétences particulièrement importante. C'est le maire qui décide de la délivrance des permis de construire, organise les projets d’aménagement, et met en place les politiques de logement.

Ces décisions sont au cœur du développement des communes, et cristallisent d'ailleurs régulièrement les oppositions. D'où l'importance de se mobiliser pour voter, si l'on s'intéresse au développement de sa municipalité.

Le pouvoir de police administrative est aussi l’un des leviers politiques les plus importants du maire. Sécurité publique, gestion des nuisances ou encore occupation de l’espace public sont des sujets particulièrement sensibles, notamment ces dernières années à La Réunion, et sont au cœur des attentes électorales.



Le maire est par ailleurs à la fois un élu local, et un représentant de l’État dans sa commune.

C'est lui qui est chargé de l’état civil, de l’organisation des élections et de l’application des lois, agissant sous le contrôle du préfet et du procureur. En cas de carence, notamment en matière de maintien de l’ordre public, l’État peut se substituer au maire, imposant donc des limites à son pouvoir politique.

- L’intercommunalité, une élection dans une élection -

Les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux. Dans les communes de 1.000 habitants et plus, "les candidats aux sièges de conseiller communautaire sont présentés sur une liste différente de celles des candidats aux fonctions de conseiller municipal mais figurent sur le même bulletin de vote", explique Vie Publique.

Les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer dans le même ordre que celui de la liste de candidats aux élections municipales et respecter l'alternance femme homme,

Aujourd’hui, le maire ne décide plus uniquement à l’échelle de sa commune. "Il est aussi un acteur central de l’intercommunalité, c’est-à-dire du regroupement de communes qui mutualisent leurs moyens pour gérer ensemble certains services publics (transports, développement économique, gestion des déchets, aménagement du territoire…)", note le site du gouvernement.

A La Réunion, la Cinor, le Territoire de l'ouest, la Civis, la Casud et la Cirest jouent un rôle majeur dans le développement des infrastructures de l'île.

Ce fonctionnement "peut donner l’impression que le maire a "moins de pouvoir", alors qu’il agit désormais dans un cadre plus large, en coopération avec d’autres élus".

- Une fonction de plus en plus exposée -

Sur le papier, le maire est l’exécutif de la commune. Mais en pratique, son pouvoir est de plus en plus contraint par des réalités budgétaires.

La baisse des dotations de l’État et la rigidité des dépenses obligatoires limitent les marges de manœuvre des municipalités. Le maire se retrouve souvent en première ligne pour assumer des choix impopulaires : hausse de la fiscalité locale, réduction des services, arbitrages budgétaires…Le tout en disposant de leviers d’action réduits.

Une situation dénoncée de longue date par les maries et leurs représentations, à travers les associations des maires. Les démissions se sont multipliées ces dernières années face à l'augmentation des violences contre les élus et d'une gestion de plus en plus compliquée.

Entre les responsabilités juridiques accrues, les tensions sociales, et les violences verbales ou physiques, la fonction ne fait plus vraiment rêver.



