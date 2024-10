Budget 2025 : Serge Hoareau interpelle le gouvernement sur la baisse des crédits de la mission Outre-mer

Ne cachant pas sa vive inquiétude suite à la promulgation du projet de Loi de Finances 2025 au sein duquel les crédits de paiement de la mission Outre-mer subissent une baisse de 250 millions d'euros, l'Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR), par la voix de son président, Serge Hoareau, a adressé un courrier au Premier Ministre, Michel Barnier, au Ministre chargé des Outre-mer, François-Noël Buffet, et au Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Antoine Armand (Photo : www.imazpress.com)

Celui-ci commence par rappeler que cette baisse drastique des crédits intervient alors que "nos territoires sont déjà en grande difficulté économique et sociale, comme en témoignent les tensions actuelles en Martinique. Des événements que nous suivons avec la plus grande vigilance car nous savons, d'expérience, à quel point ils peuvent rapidement se propager aux autres territoires ultra-marins".

En tant que Président de l'Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR), et à ce titre représentants des 24 maires et 5 présidents d’Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de La Réunion, Serge Hoareau a tenu à insister "sur l'important coup de rabot aux crédits attribués aux collectivités locales. En passant de 328,4 à 202,2 millions d’euros, ces crédits baissent de 38 %. C'est colossal".

"En visant les collectivités locales, et notamment les 36 000 communes qui cimentent notre territoire et notre République, l’État commet à mon sens une grave erreur. Alors que nos prérogatives et nos responsabilités sont toujours plus grandes et qu'il nous est de plus en plus souvent demandé de combler le désengagement chronique de l’État, comment pouvons-nous aujourd'hui faire plus (et mieux) avec moins ?", se demande le Président de l'AMDR.

Il poursuit : "Non, les collectivités locales ne sont pas les premières responsables de notre abyssal déficit public. Et donc non, elles n'ont pas à assumer, en Outre-mer comme dans l'Hexagone, les carences de l’État en matière de gestion de l'argent public. Mes collègues maires et moi-même seront par conséquent vent debout contre une telle injustice. Le 106e Congrès des Maires de France qui se tient les 19, 20 et 21 novembre prochains et prophétiquement intitulé "Les Communes... Heureusement" sera l'occasion de le rappeler avec force et conviction".

S'attardant également sur la baisse d'autres lignes de crédits comme l’amélioration des conditions de vie outre-mer (-314 millions d'euros), l'aménagement du territoire (-132,8 millions d’euros soit -76% !), le financement de l'économie (-24,9 millions d'euros soit -75% !), l'aide à l’insertion et à la qualification professionnelle (-14,1 millions d'euros), la continuité territoriale (-13,4 millions d'euros) ou encore le logement social (-9,7 millions d'euros), il souligne que ce sera "une nouvelle fois à nous, élus de proximité, hommes de terrain, d'être en première ligne face à l'incompréhension et la colère de nos administrés".

"Je fais donc solennellement appel à votre sens des responsabilités et à vos valeurs républicaines pour vous demander une discussion apaisée mais franche au sujet des crédits Outre-mer de la prochaine Loi de Finances. Nous, maires et élus de La Réunion, sommes conscients de la situation économique du pays. Nous sommes ouverts au dialogue et évidemment prêts à participer à l'effort national. Ils nous semblent néanmoins essentiels de rappeler les valeurs fondamentales d'égalité et de fraternité qui fondent notre République et la nécessaire solidarité avec les territoires et les Hommes les plus en difficulté. Les Outre-mer en font partie", conclut Serge Hoareau.