À retenir ce soir : possible tempête tropicale, expédition punitive, aide financière pour le sport, incendie au port, trottinettes contrôlées et verbalisées

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 4 février 2026 : - Saison cyclonique : une tempête tropicale pourrait se former au large des Mascareignes dès ce vendredi - Expédition punitive à La Possession : quatre ans de prison pour les meneurs - Aide financière : le Pass’Sport de nouveau accessible pour les enfants de 6 à 13 ans - Le Port : violent incendie dans une menuiserie ébénisterie de la zone artisanale - Sécurité routière : au Port, les utilisateurs de trottinettes contrôlés et verbalisés

Si le système Fytia poursuit son affaiblissement au sud de La Réunion ce mercredi 4 février 2026, l’attention des météorologues du bassin se tourne désormais vers une nouvelle zone dépressionnaire susceptible d’évoluer en tempête tropicale à partir de ce vendredi.

Ils ont tiré sur un homme et tenté de mettre le feu à une voiture. Ce mercredi 4 février 2026, les meneurs de l'expédition punitive de la nuit du 2 décembre 2025 à La Possession, ont écopé de quatre ans prison.

Le Pass'Sport est de nouveau accessible aux enfants de 6 à 13 ans. Cette aide de 50 euros pour les enfants bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire et voulant pratiquer une activité sportive dans un club, avait été réformée en 2025. Seuls pouvaient la recevoir les adolescents de 14 ans à 17 ans. Le monde sportif avait fermement protesté contre cette réforme voulue par le gouvernement, la qualifiant "d'économie faite sur le dos des familles les plus démunies"

Ce mercredi matin 4 février 2026, un incendie s'est déclaré dans un local professionnel situé à proximité de l'atelier Les TiDalons, dans la zone artisanale de la commune du Port. Les flammes ont ravagé l’intérieur de la menuiserie. L'incendie a été maitrisé en milieu de matinée. Les pompiers maintiennent toutefois un cordon de sécurité pour empêcher toute reprise de l'incendie. À ce stade, les origines de l’incendie ne sont pas encore déterminées.

La police nationale a procédé à des contrôles ce mercredi 5 février 2026 dans la ville du Port. Dans leur viseur : les nouveaux engins de déplacement personnels (EDP) et plus précisément les trottinettes électriques. Sur les 34 contrôles effectués, 8 contraventions sont établies et une personne a été interpellée pour refus d’obtempérer. À cela s’ajoutent 4 amendes forfaitaires établies pour stupéfiants.