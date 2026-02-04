Sécurité routière : au Port, les utilisateurs de trottinettes contrôlés et verbalisés

La police nationale a procédé à des contrôles ce mercredi 5 février 2026 dans la ville du Port. Dans leur viseur : les nouveaux engins de déplacement personnels (EDP) et plus précisément les trottinettes électriques. Sur les 34 contrôles effectués, 8 contraventions sont établies et une personne a été interpellée pour refus d’obtempérer. À cela s’ajoutent 4 amendes forfaitaires établies pour stupéfiants. (Photo : Police Nationale de La Réunion)

Parmi les 38 personnes contrôlées ce mercredi 4 février 2026, deux mineurs de moins de 14 ans.

Dans le secteur, les forces de l’ordre observent une augmentation des accidents impliquant ce type de véhicules. On comptait 8 accidents en 2023, puis 20 en 2024, ce chiffre ne cesse d’augmenter pour atteindre 25 l’an dernier.

Une trottinette est juridiquement considérée comme "un véhicule terrestre à moteur", et doit à ce titre être assurée par son propriétaire.

Le Ministère de l'Intérieur indique qu’en 2024, 59 % des conducteurs de ce type d’engins impliqués dans des accidents n’étaient pas assurés.

Circuler sans assurance constitue un délit passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 750 euros en cas de poursuite devant le tribunal. Cette infraction peut également entraîner l’immobilisation ou la confiscation de l’engin. De plus, les dommages corporels et matériels causés à autrui restent également intégralement à la charge du conducteur, voire de ses héritiers.

Ils circulent à trottinette et doivent respecter le code de la route, mais pas seulement. Pas évident pour les jeunes utilisateurs de ces nouveaux engins de respecter la réglementation qui entoure l’usage de ces nouveaux modes de déplacements.

Pour ces nouveaux usagers de la route, un petit véhicule implique pourtant, de grandes responsabilités.

