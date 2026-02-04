Itinéraires de randonnées : fermeture du sentier Dos d’Âne – Deux Bras

Actualisé le 4 février 2026 à 18:36

Publié le 4 février 2026 à 18:19

Pas de réouverture prévue avant le 7 février 2026. L'office national des forêts vous informe de la fermeture du sentier Dos d’Âne – Deux Bras jusqu’au vendredi 6 février 2026 inclus, en raison d’un éboulement et de la présence d’instabilités susceptibles de présenter un danger pour les usagers. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dans un communiqué l'ONF explique : "Cette fermeture est nécessaire afin de permettre la réalisation des travaux de sécurisation."

- Préparer vos randonnées -

Avant de débuter votre randonnée, vérifiez l'état du ou des sentiers sur le site de l'ONF.

Dans la nature, le risque zéro n’existe pas. En particulier à La Réunion où découvrir sa beauté se mérite, avec souvent des dénivelés importants à franchir.

Les conseils ci-dessous vous permettront de préparer au mieux votre sortie nature :

prévenez un de vos proches ou amis de votre sortie

avant de partir, consultez la météo et l’état des sentiers

pensez à adapter la marche à sa condition physique

ne sortez pas des sentiers balisés

tenez compte des dangers qui sont indiqués à l’entrée de chaque itinéraire par des "pictogrammes sentiers"

emportez de l’eau, une carte, des vêtements de pluie et une crème solaire

ne buvez pas l’eau des ruisseaux sans pastilles désinfectantes

prévoyez une petite trousse à pharmacie.

De plus, certains sentiers peuvent devenir impraticables et sont alors fermés par arrêté préfectoral.

Pour votre sécurité, respectez la réglementation en vigueur et prenez quelques précautions avant votre départ.

Découvrez le guide de conseil aux randonneurs réalisé par l'ONF

Les autorités rappellent les règles essentielles pour partir en randonnée en toute sécurité

Vérifiez la météo et les vigilances, renoncez en cas de pluie,

Adaptez l'itinéraire à votre niveau et condition physique,​

Ne traversez jamais un ruisseau ni une rivière en crue,

Équipez-vous : chaussures adhérentes, eau, alimentation, vêtements pluie/chauds, téléphone chargé, batterie de secours, application de randonnée (carte), sifflet, lampe, couverture de survie.