Aide financière : le Pass’Sport de nouveau accessible pour les enfants de 6 à 13 ans

Le Pass'Sport est de nouveau accessible aux enfants de 6 à 13 ans. Cette aide de 50 euros pour les enfants bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire et voulant pratiquer une activité sportive dans un club, avait été réformée en 2025. Seuls pouvaient la recevoir les adolescents de 14 ans à 17 ans. Le monde sportif avait fermement protesté contre cette réforme voulue par le gouvernement, la qualifiant "d'économie faite sur le dos des familles les plus démunies" (Photo www.imazpress.com)

C'est dans le cadre des coupes budgétaires effectuées par le gouvernement en 2025 que le dispositif Pass'Sport -ayant pour objectif de faciliter l’accès aux sports pour les plus jeunes.- , avait été amputé de la majeure partie de ses bénéficiaires.

Le rétablissement de l'aide initiale devrait donc réjouir les ligues et associations sportives de l'île. Les 50 euros d'aide, versés directement aux clubs lors de l'inscription de l'enfant, devraient contribuer à faire revenir les enfants au sein des structures sportives.

Lire aussi - Réforme du Pass'Sport : à La Réunion, une partie du monde sportif boycotte la fête du sport

Dans un communiqué publié ce mercredi 4 février 2026, le Comité régional olympique et sportif de La Réunion (Cros) dit se réjouir "de

l’annonce du rétablissement du Pass'Sport en 2026, notamment pour les enfants de 6 à 13 ans".

- La fin d'une "injustice" -

Le Cros note que "cette mesure figure dans le Projet de loi de Finances adopté, marquant un engagement fort de l’État en faveur de la pratique sportive des jeunes" et estime ensuite que " l'État a été sensible aux revendications et remontées de terrain".

"La suppression de cette aide à la licence de 50 euros en 2025 a eu des conséquences lourdes à La Réunion : moins d’inscriptions et trop de marmailles contraints d’arrêter le sport" commente ensuite Johann Guillou, président du Cros.

"Face à cette injustice, le Cros n'a pas seulement dénoncé et usé de tous les moyens pour nous faire entendre. Nous avons également agi. En effet, avec le dispositif Cros Solid'R, nous avons apporté une aide de 20 € pour soutenir les familles et les clubs" rappelle Johann Guillou.

Lire aussi - Licences sportives : lancement du "Cros Solid'R", une aide financière pour les 11-12 ans

Depuis 2021, le Pass'Sport a permis à plus de 19.000 enfants de faire partie d'un club sportif.

meb / www.imazpress.com / [email protected]