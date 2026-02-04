Route du littoral : réouverture sur quatre voies prévue avant 9 heures

Sur la RN1 route du Littoral, la circulation est toujours basculée ce mercredi 4 février 2026, sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession. La circulation se fait sur deux voies en direction du nord et sur une voie dans le sens nord-ouest. La réouverture sur les quatre voies est prévue ce matin, juste avant 9 heures, sauf nouvel épisode pluvieux ou évènement imprévu. Les opérations de "débasculement" débuteront à 8h45, suivies des convois. La remise à zéro de la chaine de blocs aura lieu dès la réouverture sur quatre voies. (Photo sly/www.imazpress.com)