À la une de ce mercredi : municipales et abstention, possible tempête tropicale, professeure poignardée, jeu vidéo, coupe de France et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 4 février 2026 : - Municipales : désintérêt de la politique, manque d'information sur le rôle des maires, le risque d'une forte abstention est réel - Météo : une nouvelle tempête tropicale surveillée pour la fin de semaine - Une professeure entre la vie et la mort, poignardée par un collégien en classe dans le Var - Le jeu vidéo péi Speed Intense Island 974 débarque sur Roblox - Coupe de France : un peu de réconfort et un quart de finale pour l'OM - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : le retour du temps calme (Photo www.imazpress.com)

À moins de deux mois des élections municipales de mars 2026, la fonction de maire est plus que jamais un enjeu politique central. Pourtant, les taux d’abstention sont toujours plus élevés, à La Réunion comme partout en France. Une situation qui traduit un désintérêt grandissant vis-à-vis de la politique, mais aussi, peut-être, un manque d'informations sur l'importance du rôle des maires dans la politique du pays

Si le système Fytia poursuit son affaiblissement au sud de La Réunion ce mercredi 4 février 2026, l’attention des météorologues du bassin se tourne désormais vers une nouvelle zone dépressionnaire susceptible d’évoluer en tempête tropicale à partir de ce vendredi.

Une enseignante d'arts plastiques de 6o ans, est entre la vie et la mort après avoir été poignardée mardi dans sa classe par un collégien de 3e à Sanary-sur-Mer (Var), provoquant "un vif émoi" dans la communauté éducative "sous le choc".

Connu pour ses jeux vidéos péi, le développeur réunionnais Lionel Darie a encore frappé. Il a adapté son jeu culte Speed Intense Island sur la plateforme Roblox. Une première version désormais accessible gratuitement, qui permet aux joueurs d'explorer et de faire la course dans des décors de La Réunion.

Pas vraiment guéri, tout au plus convalescent, l'OM s'est tout de même offert une respiration au milieu d'une période pénible en battant Rennes 3-0 mardi au Stade Vélodrome et en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe de France.

Ce mercredi 4 février 2026, le temps est plutôt calme, malgré quelques entrées maritimes qui gratte l’Ouest et le Nord-Ouest. Mais rien pour gâter le café du matin de Matante Rosina. L’après-midi, comme souvent, les nuages montent dans les Hauts et quelques averses arrosent les pentes de l’Ouest et le volcan. Le vent Ouest à Nord-Ouest continue de faire son show, surtout sur les côtes Sud-Ouest et Nord-Est. Côté mer, ça s’améliore doucement : encore agitée le matin avec une houle Sud-Ouest, puis plus calme au fil de la journée. Allez, Matante Rosina range sa boule de cristal… et à demain si le ciel i veut bien !