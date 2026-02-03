À retenir ce soir : Madagascar, colère des enseignants, professeure poignardée, prince jugé et prisonnier libéré

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 3 février 2026 : - Cyclone Fytia à Madagascar : 7 morts, 67.000 sinistrés et 19.000 personnes déplacées - Grève et rassemblement devant la préfecture contre la réforme des congés longue maladie dans les services publics - Une professeure poignardée par un collégien en classe dans le Var, son pronostic vital engagé - Norvège : le fils de la princesse Mette-Marit jugé pour viols - Malaisie : jugé pour trafic de drogue, le Français Tom Félix acquitté après 900 jours de détention

Le bilan du passage du cyclone Fytia sur la grande île ce samedi 31 février 2026 est lourd. Selon les chiffres avancés par le Bureau national de gestion des risques et catastrophes publiés ce lundi soir 2 février 2026, 7 personnes ont perdu la vie, une personne est portée disparue et 67.000 sont sinistrées. 19.000 habitants ont dû être déplacés

La FSU Réunion dénonce une dégradation des conditions de travail dans les services publics des départements et régions d'Outre-mer et une réforme "discriminatoire" du congé longue maladie. À cela s'ajoute la suppression de postes, 86 pour La Réunion à la prochaine rentrée. Un rassemblement est prévu dès 9 heures devant la préfecture de Saint-Denis

Une enseignante d'arts plastiques, âgée de 6o ans, a été poignardée mardi dans sa classe d'un collège de Sanary-sur-Mer, dans le Var, et son pronostic vital est engagé, a indiqué le procureur de Toulon à la presse.

Le procès pour viols et maltraitances de Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, s'ouvre mardi à Oslo, une affaire retentissante qui ternit l'image de la royauté dans le pays scandinave.

Le Français Tom Félix, qui risquait la peine de mort en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, accusations qu'il a toujours contestées, a été acquitté mardi et va retrouver la liberté après plus de 900 jours de détention.