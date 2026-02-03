Rodéo urbain à Sainte-Marie : prison avec sursis et moto détruite pour le pilote

(Actualisé) Un rodéo urbain survenu dans la nuit du 1er au 2 janvier 2026 à Sainte-Marie s’est soldé par des poursuites judiciaires et des condamnations. Les faits se sont déroulés vers 1h25 du matin dans le quartier du Verger, où une patrouille de gendarmes mobiles est intervenue face à "un rodéo urbain d’une quinzaine de motos cross". (Photo rb/www.imazpress.com)

Dans une publication Facebook, les gendarmes de La Réunion font état d'une intervention pendant laquelle les militaires ont tenté d’interpeller un pilote qui venait de caler. Celui-ci résiste, tandis que plusieurs jeunes "viennent au contact des militaires pour extraire le pilote", dont un homme particulièrement virulent. Le pilote et ce dernier parviennent à prendre la fuite, avant que la situation ne dégénère.

Les gendarmes essuient alors "des jets de projectiles (cailloux, bouteilles en verre et tirs de mortiers atteignant les véhicules Gendarmerie)". Deux militaires sont légèrement blessés au cours de cette tentative d’interpellation.

- Deux personnes interpellés -

Grâce aux investigations menées par les forces de l’ordre, le pilote de la motocyclette ainsi que son oncle, venu à sa rescousse, sont formellement identifiés. Une opération judiciaire est alors conduite le 12 janvier dernier, à 6 heures du matin, dans les quartiers de Moka et du Verger à Sainte-Marie. "Les militaires de la brigade territoriale autonome de Sainte-Marie, du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Saint-Benoît et du peloton d'intervention de l'escadron de gendarmerie mobile 18/9 de Chauny ont ainsi pu interpeller les 2 malfaiteurs, lesquels ont reconnu les faits".

Présenté devant un magistrat dans le cadre d’une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité, le pilote est condamné à "4 mois de prison avec sursis, l’obligation de réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière, 400 euros d’amende et l’interdiction de conduire tout véhicule pendant 4 mois", précise la gendarmerie sur sa page Facebook. Sa motocyclette est confisquée et sera détruite.

L’oncle, quant à lui, fera l’objet d’une composition pénale et est convoqué devant la justice le 5 mars prochain.

Sur ses réseaux sociaux, la gendarmerie rappelle que "l’irresponsabilité mène à la justice" et réaffirme sa détermination à lutter contre les rodéos urbains, particulièrement dangereux pour les riverains comme pour les forces de l’ordre.



www.imazpress.com / [email protected]