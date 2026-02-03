TOUTE L’ACTUALITÉ
Route du littoral : réouverture sur quatre voies prévue ce mercredi matin

  • Publié le 3 février 2026 à 18:05
Le CRGT vous rappelle que sur la RN1 route du Littoral, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession. La réouverture sur les quatre voies est prévue demain matin, mercredi 4 février, sauf nouvel épisode pluvieux ou évènement imprévu. Les opérations de "débasculement" débuteront à 8h45, suivies des convois. La remise à zéro de la chaine de blocs aura lieu dès la réouverture sur quatre voies. (Photo rb/www.imazpress.com)

