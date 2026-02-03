Boulevard Sud : accident terminé, la circulation rétablie

(Actualisé) Sur la RN6 Boulevard Sud à Saint Denis, un accident impliquant une voiture et une moto est survenu peu après 17 heures, dans le secteur Patate à Durand. Une équipe du CRGT s'est rendue sur place, où les pompiers et les forces de l'ordres étaient déjà mobilisés. Depuis 17 heures 30, la route était fermée à la circulation, dans le sens nord/est entre les giratoires de la Trinité et Syromiatnikov. Avant 19 heures, la circulation est rétablie. (Photo www.imazpress.com)
