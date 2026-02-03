Une professeure poignardée par un collégien en classe dans le Var, son pronostic vital engagé

Une enseignante d'arts plastiques, âgée de 6o ans, a été poignardée mardi dans sa classe d'un collège de Sanary-sur-Mer, dans le Var, et son pronostic vital est engagé, a indiqué le procureur de Toulon à la presse.

Les faits se sont déroulés vers 14h00. L'enseignante a reçu trois ou quatre coups de couteau portés par un élève de troisième qui a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d'assassinat, a précisé Raphaël Balland.

- Le ministre de l'Education se rend sur place -

Le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray a exprimé mardi son soutien à l'enseignante poignardée par un élève de troisième dans un collège du Var et annoncé se rendre "sur place immédiatement".

AFP