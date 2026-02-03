Cyclone Fytia à Madagascar : 7 morts, 67.000 sinistrés et 19.000 personnes déplacées

Le bilan du passage du cyclone Fytia sur la grande île ce samedi 31 février 2026 est lourd. Selon les chiffres avancés par le Bureau national de gestion des risques et catastrophes publiés ce lundi soir 2 février 2026, 7 personnes ont perdu la vie, une personne est portée disparue et 67.000 sont sinistrées. 19.000 habitants ont dû être déplacés (Photo : IFRC Africa)

Fytia a touché terre samedi dans le nord-ouest du pays, près de la ville de Mahajanga.

Le système, dont les rafales de vent les plus violentes ont atteint 210km/h, s’est finalement affaibli en traversant Madagascar qu’il a quitté dimanche matin par la côte est, rétrogradé en tempête tropicale modérée, selon l’agence nationale de météorologie malgache.

- 7 morts, un disparu et 67.000 sinistrés après le passage de Fytia -

Selon le Bureau national de gestion des risques et catastrophes, une personne est décédée dans l’effondrement de sa maison causée par le cyclone, dans la capitale Antananarivo. Une autre, emportée par une rivière en crue près de Majunga, n’a toujours pas été retrouvée.

Sur le terrain, 50 bénévoles de la Croix-Rouge malgache apportent leur soutien aux sinistrés.

Tropical Cyclone Fytia made landfall in Soalala, Boeny region, #Madagascar, at 04:30 local time on 31 January.



On the ground, 50 @MadaRedCross volunteers are supporting @BNGRCMada through alert dissemination, community feedback, data collection, and assistance in evacuation… pic.twitter.com/BQYXNoXhiR — IFRC Africa (@IFRCAfrica) January 31, 2026

