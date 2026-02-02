Fytia ralentit sa course, le temps reste dégradé avec une vigilance vents forts toujours en cours

Après avoir amené avec elle des fortes pluies et de la houle, ce mardi 3 février 2026, Fytia devrait s'affaiblir tout en ralentissant son mouvement. Le système "pourrait rester quasi-stationnaire jusqu'en milieu de semaine, avant de s'éloigner timidement vers le sud-est tout en se comblant en fin de semaine", indique Météo France. La dégradation du temps se poursuit. Le sud, sud-est et ouest de l'île reste en vigilance jaune vents forts (Photo : rb/www.imazpress.com)

Depuis 2 heures ce lundi 2 février, une vigilance vents forts est émise dans l'ouest, le sud et sud-ouest et sud de l'île.

À partir de mardi, le système devrait s'affaiblir tout en ralentissant son mouvement. "Il pourrait rester quasi-stationnaire jusqu'en milieu de semaine, avant de s'éloigner vers le sud-est tout en se comblant en fin de semaine", notent les prévisions.

- La forte tempête tropicale Fytia à 250 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 95 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 130 km/h.

Pression estimée au centre : 992 hPa.

Position le 02 février à 10 heures locales : 22.0 Sud / 53.0 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 250 km au secteur: ouest-sud-ouest

Distance de Mayotte : 1320 km au secteur: sud-est

Déplacement : sud-est, à 17 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 03/02 à 16h locales, par 23.6 Sud / 54.4 Est

Dépression tropicale



Centre positionné le 04/02 à 16h locales, par 23.8 Sud / 54.8 Est

Dépression résiduelle

Centre positionné le 05/02 à 16h locales, par 24.9 Sud / 56.2 Est.250 km

Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

- La route du littoral basculée -

Suite aux dernières fortes précipitations, sur la RN1 Route du Littoral, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession.

Le basculement actuel devrait durer 12h sauf nouvelles fortes pluies ou événement imprévu.

Un basculement sur les voies côté mer que certains ont pu voir venir grâce au site routes.re, alors que le seuil de basculement va bientôt être atteint.

Lire aussi - www.routes.re : un site pour anticiper les basculements sur la route du littoral et éviter les embouteillages

- Une activité cyclonique "proche ou supérieure à la normale" -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette saison. La tempête tropicale modérée Awo arrivée précocement en juillet 2025, a été suivie par Blossom qui fut baptisée en septembre 2025 et par la forte tempête tropicale Chenge arrivée en octobre 2025.

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 "sera proche ou supérieure à la normale", avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système à avoir atteint ce stade d'intensité. Fytia est le second.

Une circulation dépressionnaire "pourrait se former sur le centre du bassin, au sud-ouest des Chagos, en début de semaine. La probabilité que ce système se développe en tempête tropicale modérée devient modérée (30 à 60%) à partir de mercredi 4 février. Cependant, à ces échéances il n'est pas encore possible de définir les régions impactées par ce système potentiel", précise Météo France.

Une seconde circulation dépressionnaire pourrait se former sur l'extrême Est du bassin en début de semaine, la probabilité que ce système se développe en tempête tropicale modérée devient très faible (10%) à partir de mercredi 4 février.

- Et les noms sont... -

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Pour rappel, un système dénommé Grant - et suivi par les services météo de La Réunion -, a été baptisé en décembre 2025 par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

Lire aussi - Saison cyclonique 2025-2026 : entre 10 et 14 tempêtes attendues sur le bassin

www.imazpress.com/[email protected]