www.routes.re : un site pour anticiper les basculements sur la route du littoral et éviter les embouteillages

Marre des embouteillages sur la route du littoral lors du basculement de cette dernière… Un groupe d'entrepreneurs de La Réunion a lancé depuis le 1er novembre 2024 un site permettant d'anticiper les décisions prises par le Centre régional de gestion du trafic en cas de fortes pluies. Un vrai plus pour les automobilistes et employeurs sachant que depuis le début de l'année, la route a été basculée une dizaine de fois (Photo rb/www.imazpress.com)

Du nord vers l'ouest, de l'ouest vers le nord… à chaque basculement c'est le même problème : les (gros) bouchons. Une seule voie pour circuler et c'est toute la circulation qui est bloquée, notamment aux heures de pointe et pire encore si un accident se greffe sur une situation déjà compliquée.

C'est pour cela que Thomas Aicard, Julien Boyer, Jean-Baptiste Parizot, Nicolas Marand et Théophile Helleboid ont eu l'idée - dans le cadre du Hackathon "Inov4Safe" – de lancer leur site pour anticiper le basculement de la route du littoral.

"Le site a été crée dans un délai très court : 30 heures exactement, de jour comme de nuit, dans les salons de la préfecture", confie à Imaz Press Théophile Helleboid.

- Anticiper le basculement de la route du littoral -

Jusqu’à présent, il fallait attendre l’annonce du CRGT pour savoir quand la route allait être basculée. Le basculement étant décidé en fonction des seuils pluviométriques communiqués par Météo France

Pour bien comprendre "il faut calculer un cumul de pluie sur sept jours pour ensuite calculer un cumul de pluie sur 24 heures, pour trouver quel est le seuil à utiliser, et comprendre combien de temps la route sera basculé au minimum", explique Théophile Helleboid.

"Ces seuils sont "non négociables" par le CRGT. Une fois qu'ils sont atteints, ils sont astreints à effectuer le basculement, dans les deux heures suivant le dépassement du seuil", ajoute l'entrepreneur.

Avec le site www.routes.re, "les automobilistes vont savoir si le seuil de basculement est proche ou lointain", précise-t-il.

"Les employeurs doivent également avoir un œil sur ce site. Si le basculement est proche, ils peuvent encourager le télétravail ce jour-là", ajoutent les entrepreneurs.

De même que "les entreprises de transport pourront prendre un autre itinéraire et réduire les bouchons".

- Trois niveaux d'alerte -

Le principe est simple. Le site affiche une barre de progression qui permet de savoir si les seuils sont bientôt atteints et donc d’anticiper bien avant l’annonce effective du basculement.

Pour ce faire, "routes.re" a implanté l'algorithme de calcul des dépassements des seuils. "Le site récupère en continu les données de pluviométrie et se met à jour automatiquement", précise Théophile Helleboid.

Il ajoute, "Météo-France diffuse de façon gratuite et en temps réel, l'intégralité des données météorologiques qu'elle mesure dans les 40 stations déployées à La Réunion. C'est ce qu'on appelle l'OpenData".

La progression est représentée par un système de couleur pour faciliter la lecture :

• Vert : Les conditions sont stables, aucun basculement imminent.

• Jaune : La vigilance est de mise ; la situation se rapproche du seuil de basculement.

• Rouge : Seuil atteint, un basculement de la route est nécessaire pour garantir la sécurité.

Des discussions sont également en cours avec Météo-France pour accéder aux prévisions des précipitations et améliorer encore plus l’estimation de l’heure de basculement.

- Des basculements moins fréquents à l'avenir -

Le 9 août 2024, la Région Réunion a décidé de modifier les conditions de basculement de la route du littoral. Désormais, "le seuil sur les 3,5 km entre la Grande Chaloupe et La Possession ont été réduits. Ce qui réduira le mode de basculement entre 12 heures, 18 heures et 24 heures selon la situation et les périodes", indique la Région.

D'après le document de la Région, le nombre de jours de basculement passera de 18 à 9 jours par an en moyenne.

Des basculements qui deviendront de l'histoire ancienne, dès lors que la phase 2 de la Nouvelle route du littoral aura abouti. Si le démarrage des travaux du viaduc est prévu mi 2027, pour une mise en service mi 2030. Si tout se passe bien.

D'ici là, il faudra encore s'armer de patience.

