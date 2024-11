Orientations budgétaires, Air Austral et NRL... au coeur des discussions à la Région

Le présidente demande aux élus d'abréger. En effet, Huguette Bello considère que les interventions sont trop longues. "Je ne suis pas sûr que là on est en train de donner du dynamisme et de l'écoute à notre assemblée. Pardonnez-moi mais je dis ce que je pense", a lâché la cheffe de file de la Région.

En effet, au delà de la question de l'identité, la valorisation du patrimoine culturel "est un moteur économique evident", qui permet de créer des emplois dans des secteurs variés tels que le tourisme, la culture, l'artisanat et l'événementiel.

Anne Chane-Kaye-Bone Tavel, déléguée à la valorisation du patrimoine touristique et culturel, souhaite lancer les États généraux de la culture réunionnaise pour définir collectivement les projets autour desquels "nous souhaitons nous retrouver".

- le développement durable et la transition écologique

- le développement économique par l'ouverture de nouveaux horizons et l'innovation

- le développement humain et solidaire

La majorité souhaite faire de l'île un modèle de "réussite et de résilience" a rappelé Patrick Lebreton. Pour ce faire, les orientations budgétaires de la mandature sont tournées autour de 3 axes :

Faire de La Réunion un modèle de "réussite et de résilience"

"La politique d'austérité du gouvernement risque d'avoir des effets sur le développement du territoire", a notamment expliqué le délégué aux Affaires générales, financières et économiques.

Huguette Bello en appelle à des États-généraux du logement

La présidente de la Région souhaite que tous les acteurs du secteur se réunissent pour établir un diagnostic "précis des raisons du décalage récurrent entre les besoins, la programmation et la livraison de logements et pour définir un plan d'actions pour la construction et la réhabilitation de logements existants".