L’élection de Donald Trump, un tournant tragique pour les États-Unis et la planète

L’élection de Donald Trump représente un tournant tragique non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour l’ensemble de la planète. En tant que féministe progressiste et internationaliste, je me dois de dénoncer les conséquences désastreuses que cela aura sur les droits des femmes, des migrants et des minorités, mais aussi sur la lutte indispensable contre les changements climatiques (Photo : sly/www.imazpress.com)

Trump est un misogyne sexiste et raciste qui n’a jamais condamné le saccage du Capitole par ses partisans. Trump est une menace pour la démocratie et son élection nous incite à renforcer la lutte contre le populisme.

Sous sa présidence, les avancées en matière de droits humains et de protection de l'environnement ont été remises en cause de façon systématique. Le retrait des États- Unis de l'accord de Paris sur le climat en est l'exemple le plus flagrant, et c'est tout un espoir pour l'avenir de la planète qui s'est effondré. Chaque jour qui passe, les effets de cette régression se font plus sentir, et ce sont les populations les plus vulnérables qui en pâtissent le plus : les femmes, les communautés racisées, et les migrants, qui sont, plus que jamais, pris pour cibles par des politiques qui exacerberont les inégalités.

Ce qui est également profondément inquiétant, c’est la façon dont l’alliance entre Trump et des figures comme Elon Musk, symboles du capitalisme le plus brutal et déshumanisant, pousse la société vers une concentration sans précédent de richesses et de pouvoirs dans les mains de quelques individus. Loin d’offrir des solutions à nos crises économiques, sociales et environnementales, cette alliance incarne ce qu'il y a de plus toxique dans notre modèle : un monde où l'argent, et non l'humain, dicte les décisions.

En tant qu'internationalistes, nous ne pouvons que regretter ce fonctionnement du système politique américain, où l'argent règne en maître et où la démocratie est devenue une marchandise entre les mains des plus puissants. Ce système, où le financement des campagnes électorales détermine l'issue des élections, contribue à creuser les inégalités et à entretenir un statu quo qui nuit à tous les peuples.

Aujourd’hui, ce qui nous inquiète, c’est que les générations futures devront affronter des défis colossaux. L’héritage de ce mandat, si nous ne nous y opposons pas fermement, sera une planète dévastée, des droits bafoués et des tensions internationales exacerbées.

Nous devons nous unir, à l’échelle mondiale, pour résister à cette dérive et construire un avenir plus juste, plus équitable, et plus respectueux de notre environnement.

C’est un combat pour la justice, pour la solidarité et pour la paix qui s’ouvre devant nous.

Huguette Bello

Présidente du PLR