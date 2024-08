Route du littoral : en cas de forte pluie, le basculement sera désormais moins long

Ce vendredi 9 août 2024, la présidente de Région Huguette Bello s'est exprimé sur les nouveaux seuils de basculement de la route du Littoral, suite aux récentes études menées. Désormais, les seuils seront réduits, de sorte à diminuer le mode de basculement sur la route. "Ce qui permettra un gestion et un retour plus rapide à la normale et réduira les embouteillages", a-t-elle déclaré. Nous publions ci-dessous le post de la Région (Photo : www.imazpress.com)

"La route du littoral représente un enjeu fondamental de notre territoire", débute Huguette Bello.

"Depuis juillet, et en concertation avec les experts en sécurité routière, nous avons mis en place un dispositif qui diminue le risque d'éboulement et renforce la sécurité de plus de 61.000 usagers."

Désormais, "le seuil sur les 3,5 km entre la Grande Chaloupe et La Possession ont été réduits. Ce qui réduira le mode de basculement entre 12 heures, 18 heures et 24 heures selon la situation et les périodes".

"La sécurité des Réunionnais.e.s est une priorité absolue, et ces études ont été menées en respectant ces impératifs."

Pour rappel, jusqu'à maintenant, les durées de basculement étaient plus longues, puisqu'elles étaient comprises entre 24 heures et 72 heures.

