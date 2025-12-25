Saison cyclonique 2025-2026 : le système Grant devrait entrer dans notre zone de responsabilité

"Pour les 5 prochains jours, il y a un risque fort que le système dépressionnaire tropical Grant entre sur l'extrême-Est de notre bassin en provenance de la zone de responsabilité australienne à partir de samedi 27 décembre.", note Météo France ce jeudi 25 décembre 2025 (Photo d'illustration RB/www.imazpress.com)

Il y a par ailleurs "un très faible risque (inférieur à 10%) de formation d'une tempête tropicale modérée sur le milieu du Canal du Mozambique le samedi 27 décembre devenant faible (entre 10 et 30%) à partir de dimanche 28".