[Photos-Vidéos] Municipales : Olivier Hoarau veut continuer de faire du Port "une ville où il fait bon vivre et travailler"

Olivier Hoarau, maire sortant du Port, est candidat à un troisième mandat, "pour continuer de faire une ville où il fait bon vivre et travailler". Nous l'avons rencontré d'abord sur le marché forain de la cité maritime ensuite en interview. Il a été question de logements, d'emploi et de grands projets (Photos rb et sly/www.imazpress.com)

"Oté, lo maire la pou fé bazar, mi sorte voir a li koté ti kamion i fé samoussa", s'exclame à haute voix un jeune homme sur le marché forain du Port qui se tient comme tous les mercredis sur la place des Cheminots. Le jeune qui est venu de Saint-Paul pour prêter main forte à son père bazardier sur son stand de légumes semble ne pas en revenir. "Afole pa, ou abit pai si, nou nou lé abityé voir a li tèr la" lui répond un client, taquin, en continuant de choisir ses tomates.

De fait, ce mercredi 11 février 2026, les Portoises et les Portois venus faire leur marché ne semblent pas particulièrement étonnés de rencontrer Olivier Hoarau, maire sortant et candidat pour un troisième mandat dans la cité maritime.

"Sans doute parce qu'au quotidien il mise sur la proximité avec les administrés" commente l'un des militants venus accompagner le candidat parti à la rencontre de la population le long des allées du marché. Regardez.

"L'accueil est bon" se réjouit Olivier Hoarau, élu pour la première fois en 2014 et une deuxième fois, dès le premier tour, en 2020. À deux reprises sous l'étiquette du PLR d'Huguette Bello.

Depuis, les deux personnalités politiques ont pris leurs distances. C'est sous la bannière de son propre mouvement, "Ansanm", que le maire sortant briguera les suffrages des électrices et électeurs.

- Des retours "encourageants" du terrain -

Nous avons interrogé le maire sortant ce jeudi, au lendemain de sa déambulation dans le marché.

"Nous avons de bons échanges avec la population, les retours que nous avons sur le terrain sont encourageants" commente le candidat qui fêtera ses 51 ans le 31 mars prochain, un peu plus d'une semaine après le second tour des municipales.

"Évidemment, il y a beaucoup de demandes au niveau des logements, des conditions de vie notamment dans les immeubles" détaille Olivier Hoarau.

"Les gens font bien sûr la différence entre la mairie et les bailleurs sociaux, mais ils nous demandent d'être à leurs côtés, c'est que nous allons faire" ajoute-t-il. Regardez.

Au fil de sa déambulation dans le marché, Olivier Hoarau a aussi rencontré aussi des personnes en recherche d'emploi. Il a été interpellé sur le sujet.

"L'implication du maire dans le développement économique rejoint la question de l'emploi. Certaines personnes ont fait des études, d'autres se sont arrêtées en chemin" souligne Olivier Hoarau.

"Toutes nous disent qu'elles veulent un emploi pour vivre de leur travail, nous avons le devoir de les accompagner" poursuit le candidat. Regardez.

Lorsqu'on demande à Olivier Hoarau quels sont ses motifs de satisfaction en matière d'axe politique accompli, il cite "l'apaisement de la commune". Regardez.

- Un grand plan habitat pour Le Port -

Quant à savoir de quels projets réalisés il est le plus fier et quels chantiers il a le plus à cœur de lancer, il parle du parc boisé, l'un des poumons verts de la ville, de l'aménagement des berges de la rivière des Galets "avec l'implication des habitants, c'est le plus important".

Il se projette sur l'avenir notamment au niveau du logement. "Nous allons lancer un grand plan habitat avec l'implication des bailleurs et surtout avec l'implication des habitants". Regardez.

Pour celles et ceux qui se demandent ce qu'il faut souhaiter au maire sortant – candidat, la réponse est dans la vidéo. Regardez.

Pour le moment, seules deux listes ont officiellement annoncé leurs candidatures : celle conduite par Olivier Hoarau et celle menée par Jean-Yves Langenier (PCR) maire du Port de 1994 à 2014, où il n'était pas candidat à sa succession.

Lire aussi - Le Port : Olivier Hoarau se lance officiellement dans la course aux municipales

www.imazpress.com / [email protected]