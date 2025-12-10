[Vidéos] Le Port : Olivier Hoarau se lance officiellement dans la course aux municipales

(Actualisé) Ce mercredi 10 décembre 2025, en direct de chez l'un de ses militants au Port, que le maire Olivier Hoarau a annoncé sa candidature pour les élections municipales de 2026. L'annonce s'est faite devant 150 personnes. Le scrutin aura lieu le dimanche 15 mars et le dimanche 22 mars 2026 (Photos : rb/www.imazpress.com)

"Ce moment lance notre campagne des municipales de 2026, annonce Olivier Hoarau. "C'est un moment d'engagement politique", dit-il. Regardez.

Sur sa liste et présents à ses côtés ce mercredi matin : Jean-Paul Burkic, ancien inspecteur de l’éducation nationale, Julien Bitaut, jeune portois engagé dans la vie associative et Isabelle Erudel, conseillère départementale.

Olivier Hoarau salue l'engagement de Julien Bitaut, qui "a transformé l'image et l'appréhension que certains ont pu avoir du Port". À ses côtés également, Jean-Paul Burkic estime avoir "un devoir citoyen à réaliser". "C'est un des artisans du développement de la ville du Port", estime le maire sortant.

Le maire sortant résume l'essence de sa campagne en une phrase : "Agir au bénéfice de nos concitoyens pour leur apporter plus de justice sociale et de solidarité fraternelle". Olivier Hoarau en a profité pour présenter son programme dans les grandes lignes. Il mise sur la continuité et l’amplification du travail engagé au Port.

Le maire et candidat promet de renforcer l’attractivité de la ville en s’attaquant à plusieurs chantiers prioritaires :

• le logement, avec l’ambition de construire encore davantage pour répondre aux besoins des Portois, notamment les plus fragiles,

• l’école, avec un vaste programme de rénovation du bâti, des cours et de l’amélioration du confort thermique

• l’économie locale, en réservant des marchés aux artisans portois

• et la vie associative, qu’il souhaite soutenir plus fortement.

Il affirme vouloir "améliorer le quotidien, être présent et proche des habitants", tout en poursuivant la transformation de la commune en "ville où il fait bon vivre". Confiant, il vise une victoire "dès le premier tour" et appelle les électeurs à "continuer à faire du Port une grande famille". Écoutez.

Au sujet du calendrier judiciaire qui le concerne, le maire sortant du Port se dit confiant : "J'ai fait appel d'une décision et j'attends avec tranquillité la demande du tribunal mais pour l'instant, il n'y a rien et je suis très serein sur le sujet". Écoutez.

Également au coeur de l'actualité, la question du narcotrafic à La Réunion, et plus particulièrement au Port, deuxième porte d'entrée de ces substances illicites après l'aéroport Roland Garros. Olivier Hoarau s'est dit très attentif et investi, aux côtés de l'État, dans le "combat pour faire disparaître ce fléau" de l'île. Écoutez.

