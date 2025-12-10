Saint-Pierre : un montage vidéo montre David Lorion danser sur un cercueil, le maire annonce porter plainte

Ce mardi 9 décembre 2025, le maire de Saint-Pierre, David Lorion, utilisé dans une vidéo générée par de l'intelligence artificielle, le montrant danser sur un cercueil, a annoncé porter plainte contre les auteurs de cette vidéo. La fille de Michel Fontaine, Émilie, avait dénoncé ce lundi cette vidéo relayée sur les réseaux sociaux par un groupe de soutien à la candidature d’Émeline K/Bidi pour les élections municipales de Saint-Pierre (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)
"J’ai pris connaissance d’une vidéo relayée sur Facebook par l’équipe d’une candidate aux municipales à Saint-Pierre. Je suis personnellement visé dans cette vidéo", dit-il.
"Ce que je trouve le plus abject, c’est la manière dont on salit l’image de Michel Fontaine qui s’est investi pendant quatre mandats pour notre ville. Nous allons porter plainte contre les auteurs de cette vidéo", annonce David Lorion. Écoutez.
- La fille de Michel Fontaine dénonce une vidéo montrant David Lorion dansant sur un cercueil -
Émilie Fontaine, fille de l'ancien maire, dénonce un "acte indigne et profondément choquant" après la publication d'une vidéo publiée contre David Lorion, successeur de Michel Fontaine et candidat à la mairie.
On peut voir dans cette vidéo ce dernier "danser" sur un cercueil, vraisemblablement celui de Michel Fontaine, devant l'hôtel de ville de la commune. Elle semble depuis avoir été retirée de la page Facebook.
"Comment manquer autant de respect à un homme décédé, à sa famille encore en deuil et à l’ensemble des Saint-Pierrois ?", dénonce-t-elle.
"Utiliser le cercueil de mon père pour salir un candidat est un acte indigne et profondément choquant. Choquant pour moi. Pour ma famille. Pour tous les amis et proches de Michel Fontaine", réagit la fille de Michel Fontaine.
Contactée, Emeline K/Bidi n'a pas réagi pour l'instant. Son entourage a cependant réagi auprès du Quotidien : "Nous tenons à faire taire les rumeurs : cette vidéo générée par l’IA ne vient pas de nous, ni de la jeunesse. Elle avait déjà été partagée 2.460 fois sur TikTok avant même que nous la relayions".
www.imazpress.com/[email protected]
En même temps c’est pas loin de la vérité: rappelez vous de l’explosion de joie de M Lorion le soir de son élection en tant que maire: bras levés et grand sourire dans la salle du conseil…juste au dessus de l’endroit où était exposé le corps de M Fontaine quelques jours plus tôt: c’était indécent!
Tout cela est indigne, mais on sait parfaitement que c'est de l'IA... Par contre, ce qui n'est pas de l'IA ce sont les 100 000 euros dépensés la semaine dernière par l'évêque Chante Teng en une seule journée, pour faire la fête avec l'enseignement catholique au Parc expo de Saint-Denis, avec Mme Bareigts en invitée de marque, en pleine campagne pour les municipales. ! Le mélange de genre et la dépense astronomique pour une journée est indécent, indigne du Christ et de l'esprit de Noël où on demande aux chrétiens de donner de l'argent pour être solidaire.
Commence par dire domoune bonjour.
Quand tu es faible politiquement, tous les moyens sont bons pour faite le buzz.
On pense aussi les gens ont voulu critiquer l'attitude de Lorion et non manqué de respect a M FONTAINE (qqun de respectable).
Lorion n'était pas apprécié par l'ancien maire. Lorion a perdu les législatives parce qu'il est molle.
Comme quoi, même en utilisant un outil appelé "Intelligence artificielle", des ânes continuent de se comporter comme des ânes !
Comme ce genre de vidéo pouvait être mal interprété, il ne convenait pas de la relayer. Cependant, le but de cette vidéo était plutôt de pointer du doigt le comportement de Mr Lorion, et non de salir l’image de Michel Fontaine.
Mr Lorion utilise aujourd’hui cette vidéo pour faire le buzz, parce que
tout le monde est au courant qu’entre Lorion et Fontaine, ce n’était pas une grande histoire d’amour.
Si vraiment Fontaine voulait que Lorion soit son successeur, il l’aurait choisi depuis longtemps avant même son décès. Fontaine n’a même pas appuyé Mr Lorion aux législatives. D’ailleurs, le climat était tendu entre les deux. Aujourd’hui, il se déclare comme le fidele lieutenant de Fontzine. Tout est bon pour gagner des voix.
Vous êtes un esprit brillant.
Bravo.
Il faut le respect en politique.
Un candidat de droite a st louis etait un spécialiste des entourloupes et un expert en filouterie.
Il faisait des conneries er disait que l'auteur c'est son adversaire politique.
Il a eu son reste trankil après.
Laissons l'enquête se faire et éviter de tomber dans une certaine facilité.
Cet elu n'est pas du tout apprécié par la population. C'était pas lui qui devait etre le remplaçant.
Lorion n'a pas la carrure ni le charisme pour être maire de st Pierre.