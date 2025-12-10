Saint-Pierre : un montage vidéo montre David Lorion danser sur un cercueil, le maire annonce porter plainte

Ce mardi 9 décembre 2025, le maire de Saint-Pierre, David Lorion, utilisé dans une vidéo générée par de l'intelligence artificielle, le montrant danser sur un cercueil, a annoncé porter plainte contre les auteurs de cette vidéo. La fille de Michel Fontaine, Émilie, avait dénoncé ce lundi cette vidéo relayée sur les réseaux sociaux par un groupe de soutien à la candidature d’Émeline K/Bidi pour les élections municipales de Saint-Pierre (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

"J’ai pris connaissance d’une vidéo relayée sur Facebook par l’équipe d’une candidate aux municipales à Saint-Pierre. Je suis personnellement visé dans cette vidéo", dit-il.

"Ce que je trouve le plus abject, c’est la manière dont on salit l’image de Michel Fontaine qui s’est investi pendant quatre mandats pour notre ville. Nous allons porter plainte contre les auteurs de cette vidéo", annonce David Lorion. Écoutez.

- La fille de Michel Fontaine dénonce une vidéo montrant David Lorion dansant sur un cercueil -

Émilie Fontaine, fille de l'ancien maire, dénonce un "acte indigne et profondément choquant" après la publication d'une vidéo publiée contre David Lorion, successeur de Michel Fontaine et candidat à la mairie.

On peut voir dans cette vidéo ce dernier "danser" sur un cercueil, vraisemblablement celui de Michel Fontaine, devant l'hôtel de ville de la commune. Elle semble depuis avoir été retirée de la page Facebook.

"Comment manquer autant de respect à un homme décédé, à sa famille encore en deuil et à l’ensemble des Saint-Pierrois ?", dénonce-t-elle.

"Utiliser le cercueil de mon père pour salir un candidat est un acte indigne et profondément choquant. Choquant pour moi. Pour ma famille. Pour tous les amis et proches de Michel Fontaine", réagit la fille de Michel Fontaine.

Contactée, Emeline K/Bidi n'a pas réagi pour l'instant. Son entourage a cependant réagi auprès du Quotidien : "Nous tenons à faire taire les rumeurs : cette vidéo générée par l’IA ne vient pas de nous, ni de la jeunesse. Elle avait déjà été partagée 2.460 fois sur TikTok avant même que nous la relayions".

