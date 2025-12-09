Saint-Pierre : la fille de Michel Fontaine dénonce un montage vidéo montrant David Lorion dansant sur un cercueil

La fille de Michel Fontaine, Emilie, dénonce ce lundi 8 décembre 2025 une vidéo relayée sur les réseaux sociaux par un groupe de soutien à la candidature d'Emeline K/Bidi pour les élections municipales de Saint-Pierre. On peut voir dans celle-ci, générée par intelligence artificielle, David Lorion danser sur un cercueil (Photo d'illustration www.imazpress.com)

La campagne des Municipales 2026 est bien lancée, et les attaques - de mauvais goût parfois - se multiplient sur les réseaux contre les candidats. Ce lundi, Emilie Fontaine, fille de l'ancien maire, dénonce un "acte indigne et profondément choquant" après la publication d'une vidéo publiée contre David Lorion, successeur de Michel Fontaine et candidat à la mairie.

On peut voir dans cette vidéo ce dernier "danser" sur un cercueil, vraisemblablement celui de Michel Fontaine, devant l'hôtel de ville de la commune. Elle semble depuis avoir été retirée de la page Facebook.

"Comment manquer autant de respect à un homme décédé, à sa famille encore en deuil et à l’ensemble des Saint-Pierrois ?", dénonce Emilie Fontaine.

"Utiliser le cercueil de mon père pour salir un candidat est un acte indigne et profondément choquant. Choquant pour moi. Pour ma famille. Pour tous les amis et proches de Michel Fontaine", réagit-elle.

"Mon père avait des défauts. Mais il avait une qualité : il avait TOUJOURS respecté ses adversaires politiques. Utiliser des méthodes aussi basses ne respecte ni l’Humain, ni notre ville et encore moins les valeurs les plus simples.

"Comment cette équipe adverse peut-elle prétendre vouloir gérer sainement et de manière apaisée notre ville?", critique Emilie Fontaine. "Le respect n’est pas un argument électoral : c’est la base de toute vie en société. Encore plus en politique. Une équipe adverse semble l’avoir oublié, alors qu’elle veut gérer Saint-Pierre."

"Mon père disait “quand Saint-Pierre est attaquée, Saint-Pierre sait se rassembler.” Pour les municipales de 2026, Saint-Pierre mérite une campagne de haut niveau. Pas une campagne de caniveau", lance-t-elle.

Contactée, Emeline K/Bidi n'a pas réagi pour l'instant. Son entourage a cependant réagi auprès du Quotidien : "Nous tenons à faire taire les rumeurs : cette vidéo générée par l’IA ne vient pas de nous, ni de la jeunesse. Elle avait déjà été partagée 2 460 fois sur TikTok avant même que nous la relayions. En revanche, ce qui nous a réellement interpellés et choqués, c’est le fait que M. Lorion ait retiré les photos de votre défunt en moins de 10 mois, comme vous le dites vous-même."

