À retenir ce soir : une enseignante agressée, des clients privés d'électricité, Iloé Cherif Michel championne, SRPP condamnée et septuagénaire écroué

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 10 février 2026 : - Saint-Pierre : une enseignante du collège Paul Hermann agressée par un élève - EDF : 5.000 clients privés d'électricité à La Réunion, après les intempéries - Escalade : la Réunionnaise Iloé Cherif Michel sacrée championne de France de bloc U17 - Cour d’appel de Paris : la SRPP condamnée à verser plus de 2 millions d’euros à d'anciens gérants de station-service - Grenoble : un septuagénaire écroué pour des viols sur 89 mineurs ainsi que pour les meurtres de sa mère et sa tante

Ce lundi 9 février 2026, une professeure de français du collège Paul Hermann à Saint-Pierre, a été agressée par un élève de 5ème. Elle aurait été étranglée par le jeune garçon. Le collégien a été exclu de l'établissement, le temps de son passage en conseil de discipline.

Suite aux conditions météorologiques dégradées de cette nuit du lundi 9 au mardi 10 février 2026, près de 5.000 clients restent privés d'électricité ce matin. Les équipes d'EDF ont été mobilisées dès le début de l'événement et sont à pied d’œuvre pour réalimenter les clients concernés.

Du samedi 7 au dimanche 8 février 2026 se déroulait à Mâcon les Championnats de France de bloc jeunes. Cette année encore, La Réunion repart de la compétition avec un titre. Iloé Cherif Michel, réunionnaise, remporte haut la main la victoire.

Par un arrêt rendu le 6 février 2025, la Cour d’appel de Paris a condamné la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers (SRPP) à verser plus de 2 millions d’euros de dommages et intérêts à la société Nvesto 7, son ancienne locataire-gérante de la station-service de la Ravine des Chèvres à Sainte-Marie. En 2023, la société - désormais en liquidation judiciaire -, avait été expulsée du fonds de commerce qu’elle louait à la SRPP depuis quinze ans.

Un homme de 79 ans écroué en 2024 pour des viols et agressions sexuelles sur 89 mineurs a également reconnu les meurtres de sa mère et sa tante, a annoncé mardi le procureur de Grenoble. Dans ses "mémoires", l’homme, mis en examen en février 2024 pour des viols et agressions sexuelles sur 89 mineurs, écrit "avoir volontairement donné la mort à deux personnes", a indiqué le procureur.