Expédition punitive à la Possession : deux mis en cause jugés ce mercredi, trois autres jugés en février

(Actualisé) Deux des cinq hommes suspectés d'avoir mené une expédition punitive à l'encontre d'un rival à La Possession le 2 décembre 2025 seront jugés devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce mercredi 10 décembre. L'affaire sera examinée dans le cadre d'une procédure de plaider coupable. Les trois autres mis en cause seront jugés en comparution immédiate différée en février 2026. Ils seront tous jugés pour violences aggravées et association de malfaiteurs (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pour rappel, le 2 décembre, après une altercation dans une station service au Port, le groupe se serait présenté chez le rival pour l'intimider avec un fusil et une jerricane d'essence

Ce mardi 9 décembre, une vaste opération de gendarmerie a été menée au port de plaisance du Port, dans le cadre de l'enquête ouverte pour tentative présumée d’assassinat en bande organisée.

La brigade nautique et le GIGN ont été mobilisés pour tenter de retrouver le fusil utilisé lors des faits survenus le mardi 2 décembre dans le quartier de la Ravine à Malheur, à La Possession. Les militaires ont également demandé à visionner les images de vidéo-surveillance du Territoire de l’Ouest, gestionnaire du port a révélé Imaz Press.

Six personnes sont poursuivies pour ces faits ont été interpellés samedi 6 décembre, placés en garde à vue, puis déférés.

- Une embuscade devant le domicile de l’homme visé -

Selon nos informations, l’affaire débute par une altercation entre deux hommes dans une station-service du Port, au cours de la journée du 2 décembre. Le soir même, l’un des protagonistes se rend près du domicile de son adversaire, accompagné d’au moins cinq autres individus. Le groupe est muni d’un fusil et d’un jerricane d’essence. L’intention supposée : incendier le véhicule de l’homme qu’ils cherchent à atteindre.

Au moins un coup de feu est tiré dans des circonstances encore floues. Il ne touche pas la personne visée, mais la voiture d’un riverain totalement étranger aux faits. Aucun blessé n’a été déploré. Les individus ont ensuite pris la fuite sans utiliser l’essence apportée.

Au lendemain des faits, des gendarmes se présentent chez plusieurs habitants de la Ravine à Malheur. "Ils m'ont demandé si j'avais vu ou entendu quelque chose d'inhabituel", raconte un riverain qui dit avoir perçu "un gros boum" en pleine nuit.

L'enquête a permis d'écarter la volonté de commettre un meurtre et les suspects devront s'expliquer sur ce qui ressemble à une expédition punitive qui aurait pu bien plus mal tourner.

