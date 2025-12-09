Le Port : importante opération de la gendarmerie au port de plaisance dans une affaire présumée de tentative d'assassinat et de trafic de drogue

Un important dispositif de la gendarmerie a été déployé ce mardi 9 décembre 2025 au port de plaisance du Port. La brigade nautique et le GIGN (groupement d’intervention de la gendarmerie nationale) étaient notamment mobilisés sur ces investigations en lien avec des faits présumés de tentative d'assassinat en bande organisée qui ont eu lieu dans le quartier de la Ravine à Malheur à la Possession ce mardi 2 décembre. Selon nos informations, les forces de l'ordre étaient à la recherche du fusil utilisé dans la tentative présumée d'assassinat. Les gendarmes ont demandé à visionner les images de télésurveillance captées par le Territoire de l'Ouest (TO) gestionnaire du port de plaisance. Selon Zinfos974 cette affaire aurait pour origine un trafic de drogue (Photo rb/www.imazpress.com)

Six personnes possiblement liées à ces faits de narcotrafic ont été interpellées samedi 6 décembre et placées en garde à vue, a indiqué lundi 8 décembre, la procureure de la République, Véronique Denizot.

Ce mardi à La Possession, un automobiliste serait tombé dans une embuscade menée à proximité de son domicile, indique Zinfos974,

Selon nos informations, une altercation a opposé deux hommes dans une station-service du Port dans le courant de la journée. Le soir même, l'un des protagonistes s'est posté près de la maison de son adversaire. Il était accompagné d'au moins cinq autres personnes. Un fusil et un jerricane d'essence ont été apportés sur les lieux.

Le groupe aurait eu l'intention d'incendier le véhicule de l'homme qui a fait l'objet de l'embuscade.

- "J'ai cru que c'était un tir de mortier en pleine nuit" -

Dans des circonstances encore indéterminées, au moins un coup de feu a été tiré. Il a atteint le véhicule d'un riverain totalement étranger à l'affaire.

Le groupe a ensuite pris la fuite sans faire usage du jerricane d'essence. L'automobiliste n'a pas été blessé.

Une enquête a été ouverte et des investigations ont été menées notamment dans le quartier de la Ravine à Malheur. "Des gendarmes sont venus à la maison et m'ont demandé si j'avais vu ou entendu quelque chose d'inhabituel ou de suspect" raconte un riverain qui se souvient avoir entendu "un gros boum" ce mardi 2 décembre.

"J'ai cru que c'était un tir de mortier en pleine nuit" commente l'une de ces voisines. "J'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave quand j'ai vu les gendarmes" ajoute-t-elle.

Les investigations se poursuivent dans le cadre de l'enquête ouverte pour tentative d'assassinat.

