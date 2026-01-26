TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-Pierre : un bâtiment communal de 1.000 mètres carrés détérioré par un incendie

  • Publié le 26 janvier 2026 à 08:17
  • Actualisé le 26 janvier 2026 à 09:27
Saint-Pierre : un bâtiment communal de 1.000 mètres carrés détérioré par un incendie [?]
pompiers SDIS 974

Dans la nuit de ce dimanche 25 janvier au lundi 26 janvier 2026, aux alentours de une heure du matin, un incendie s’est déclaré dans l’un des bâtiments du Service technique de la commune de Saint-Pierre de 1.000 mètres carrés. Ce bâtiment abrite les matériels de la régie communale ainsi que ceux du PC ORSEC. Une enquête est actuellement en cours afin de déterminer les circonstances de ce sinistre. Dans un communiqué la municipalité espère que "cet acte ne soit pas d’origine criminelle" (Photo : DR)

"L’ensemble des équipes est pleinement mobilisé pour rétablir, dans les meilleurs délais, une situation opérationnelle. Cela impliquera notamment la reconstitution des stocks de matériels, en particulier ceux dédiés à la gestion de la période cyclonique", précise le maire, David Lorion.

"Nous remercions l’ensemble des personnels mobilisés dès les premières heures et tenons à assurer les agents ainsi que la population que tout sera mis en œuvre pour un retour à une situation normale dans les plus brefs délais."

www.imazpress.com/[email protected]

Saint-Pierre, Faits divers, Incendie

guest
2 Commentaires
JOBART
JOBART
41 minutes

Nous connaissons la capacité et la résilience des équipes municipales forgées sur l’amour de leur ville afin de rétablir au plus vite et au mieux toutes les conditions pour être opérationnelles comme elles l’ont toujours été

Répondre
Changer de.maire
Changer de.maire
1 heure

Quid Alertes ?
Quid sécurité ?

Saint Pierre est mal gérée !

Répondre