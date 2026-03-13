À retenir ce soir : cancer colorectal, municipales, une voie provisoire sur les coulées de lave, zone perturbée et coulées de lave

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 13 mars 2026 : - Cancer colorectal : à La Réunion, le taux de dépistage est seulement de 26,3%, bien en-deçà de l’objectif national - Municipales : dernier jour de campagne avant un premier tour à multiples inconnues - Coulées de lave sur la RN2 : la Région travaillera "dès que possible" à la réalisation d’une voie provisoire - Une zone perturbée à 1.335 km au nord de La Réunion - [Photos-Vidéos] Volcan : trois coulées traversent la route nationale 2, la lave à environ 600 mètres de l’océan

À La Réunion, le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent chez les hommes et le deuxième chez les femmes après le cancer du sein. Chaque année, environ 393 nouveaux cas sont diagnostiqués et 151 décès surviennent. Si le dépistage précoce sauve des vies, à La Réunion, le taux de participation au dépistage dans l'île est de 26,3%, bien en-deçà de l’objectif national de 65%. Ce test est pourtant simple, rapide et pris en charge à 100%. À l’occasion de Mars Bleu, les professionnels de santé et acteurs associatifs se mobilisent pour sensibiliser la population.

La campagne pour le premier tour des élections municipales entre vendredi dans son dernier jour, avec une participation attendue en hausse pour ce scrutin traditionnellement apprécié des Français et qui s'annonce à multiples inconnues en particulier dans les grandes villes.

Alors que les services de la Région ont procédé à la fermeture de la RN2 entre Sainte-Rose et Saint-Philippe sur décision du Préfet, en raison des coulées de lave qui traversent la route, la collectivité assure qu'elle "travaillera dès que possible à la réalisation d’une voie provisoire".

Ce vendredi 13 mars 2026, une circulation dépressionnaire a commencé à s'organiser au nord-ouest d'Agalega (Maurice). Ce 12ème système de la saison 2025-2026 évolue à un peu moins de 150km d'Agalega à un stade encore relativement faible. La zone perturbée à 1.355 km au secteur de La Réunion. En se déplaçant vers le sud-est, "ce minimum pourrait temporairement s'intensifier au stade de tempête tropicale modérée samedi avant de faiblir dimanche", indique Météo France. Aucune influence attendue de ce système sur les prochains jours pour La Réunion ou Mayotte.

C'est fait, vers 8h ce vendredi 13 mars 2026, une coulée de lave est entrée sur la RN2 et a traversé la voie de circulation sur "une longueur de 15 mètres et une hauteur de 1,5 mètre" indique la préfecture. Une deuxième coulée a ensuite traversé elle aussi la voie à 9h26. Une troisième coulée est arrivée sur la route à 12h35. Vers 15h la coulée du milieu était la plus avancée et se trouvait à environ 600 mètres de l'océan. C'est la première fois depuis 2007 que la lave traverse la RN2. Pour rappel, le Piton de la Fournaise est en éruption depuis le 13 février.