Maltraitances sur trois enfants : le père condamné à 8 ans de prison ferme, la mère condamnée à 2 ans dont un avec sursis

Jugé depuis ce lundi 1er juin 2026, un couple a été condamné ce jeudi par la Cour d'assises pour des violences commises sur leurs trois enfants. Le père est condamné à 8 ans de prison ferme, tandis que la mère condamnée à 2 ans de prison dont un avec sursis. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Lui, V.B. est né en 1997, elle, A.A. en 2002. Ils se rencontrent au début des années 2020. Un premier enfant, un garçon, né rapidement.

Au moment des faits, en avril 2023, il a 21 mois. Puis la jeune femme tombe de nouveau enceinte. Elle accouche de jumelles, prématurées, le 31 janvier 2023.

Le 5 avril, la grand-mère maternelle de la jeune femme décède. Lors de la veillée, le petit garçon est pris d'une crise d'asthme. Il est hospitalisé au service pédiatrique du CHOR. La jeune femme demande alors à la marraine de l'une des petites, mais aussi à sa petite sœur de s'occuper des deux jumelles. Si la sœur de la prévenue de remarque rien, il n'en est pas de même pour la marraine.

"J'ai remarqué des traces sur la petite", explique-t-elle. "J'ai même fait une vidéo que j'ai envoyé à la mère pour avoir une explication. Elle m'a simplement dit que les petites avaient dû se griffer mutuellement".

Quelques jours plus tard, le 9 avril, A.A demande de nouveau à la marraine de récupérer les deux petites pour quelques jours. "Le 10 avril vers 11 heures 30, la marraine arrive chez le couple", raconte la directrice d'enquête qui a auditionné la marraine.

"Le père est présent tandis que la mère est à l'hôpital pour voir son fils. Dans la maison, la climatisation est à fond. Les deux petites sont dans un état lamentable. Elles sont gelées, elles ne semblent pas avoir mangé, elles n'ont pas été changées, l'une des petites est même atteinte de tremblements. Arrivée chez elle, la marraine change les fillettes, leur donne le biberon, les douches et surtout, elle tente de les réchauffer. Mais, l'une des petites est toujours prise de tremblements.", continue-t-elle.

"A 16 heures 30, elle décide d'amener la fillette aux urgences. Le médecin détecte immédiatement des violences et le syndrome du bébé secoué. Elle est immédiatement hospitalisée, son pronostic vital engagé (les lésions subies par les trois petites victimes seront détaillées aujourd'hui par le médecin légiste). Elle est ensuite transférée en urgence au CHU de Saint-Pierre au sein du service neurologique. L'autre jumelle est elle aussi hospitalisée. Une nouvelle fois, les médecins constatent de nombreuses lésions, dont de nombreuses fractures", raconte encore la militaire.

- Une petite fille polytraumatisée -

Un signalement est effectué par l'hôpital et une enquête préliminaire est ouverte. Le couple ainsi que la petite sœur de A.A et son petit ami sont placés en garde à vue. Après 48 heures, la jeune sœur et son compagnon sont présentés à un magistrat instructeur et mis en examen pour non dénonciation de maltraitance.

V.B est mis en examen pour violence ayant entraîné une infirmité permanente sur mineur de 15 ans, par ascendant et trois autres chefs d'inculpation. Quant à A.A, elle est mise en examen pour trois chefs d'inculpation dont violence ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur mineur de 15 ans et par ascendant.

Lors de l'instruction, le jeune homme reconnaîtra effectivement avoir secoué l'une des petites et de les avoir, toutes les deux, fermement serrées au niveau des côtes. Les trois enfants ont été placés dans des familles d'accueil. Le garçon dans une famille et les deux jumelles dans une autre.

Lire aussi - Cour d'assises : un couple jugé pour maltraitance grave sur ses trois enfants

www.imazpress.com / [email protected]