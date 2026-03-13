[Photos-Vidéos] Volcan : la lave a touché la RN2

"Coupure imminente de la RN2 par le bras de coulée le plus au nord. D’autres coupures attendues au sud de ce premier point, sur une distance évaluée à 200 mètres" a indiqué la préfecture dans un bref communiqué envoyé à la presse à 3h27.

La situation a donc évolué par rapport à ce qui avait été observé en milieu de soirée ce jeudi. La coulée de lave progressait alors de manière irrégulière. Le front de coulé avançait vers la route, se figeait, repartait. Cette "indécision" faisait écrire aux autorités : "la progression est toujours sous surveillance. Rien n’indique qu'elle puisse atteindre la route nationale dans les prochaines minutes ou heures", précisaient alors les autorités.

La prévision d'une coupure de la RN2 par la lave s'était précisé dès le début de matinée ce jeudi. "Au regard des informations transmises par l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), "la coulée de lave active pourrait atteindre la RN2 à brève échéance", avait prévenu la préfecture dans un communiqué.

À11h56 jeudi, le front de coulée se trouvait à 360 mètres de la route. "Il poursuit sa progression à 25 mètres à l'heure", ont ensuite précisé les volcanologues.

Dès l'annonce d'une possible traversée de la route par la lave, de nombreuses personnes, ont commencé à se rendre à proximité du site de la coulée.

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption le vendredi 13 février 2026.

- Passage en alerte 2.2, la RN2 fermée à la circulation -

Par mesure de sécurité le préfet de La Réunion avait décidé de déclenché la phase d’alerte 2.2 du dispositif ORSEC volcan. Dès 15h ce jeudi, la portion de la RN2 située dans le secteur de la coulée était fermée à la circulation.

Seuls les piétons et les cyclistes sont autorisés à franchir le barrage arrêtant la circulation des voitures. Un second barrage situé quelques centaines de mètres plus loin empêche cette fois toute circulation

Un dispositif de gestion de la circulation a aussi été mis en place, impliquant la fermeture de la route nationale entre Grand Brulé à Sainte-Rose et Citron Galet à Saint-Philippe.

Les points de retournement suivants sont mis en place :

- Sur la commune de Sainte-Rose, la route sera fermée au niveau du PR78, où un point de retournement provisoire sera mis en place.

- Sur la commune de Saint-Philippe, la route sera fermée à partir du giratoire Citron Galets ;

"Le stationnement reste autorisé sur la route nationale en amont de ces points de retournement, sur un seul côté de la route nationale (côté montagne), et à l’exclusion de certaines zones habitées ou dangereuses (secteur de Bois Blanc, rampes de la Cage aux lions)", précise la préfecture.

Au-delà des points de retournement, "l’accès est autorisé uniquement aux piétons et aux cyclistes jusqu’à la zone d’exclusion, matérialisée par des barrières".

L’accès est strictement interdit au-delà de ces barrières, en raison des risques liés à la proximité de la coulée, aux émanations de gaz nocifs, et aux instabilités du terrain.

Il est demandé aux usagers de respecter scrupuleusement la signalisation qui sera mise en place sur le terrain afin de conserver des conditions de circulation les plus optimales possibles.

- Un service de navette mis en place sur le parking du site de Baril les Bains -

La ville de Saint-Philippe annonce mettre en place un service gratuit de navette, entre 17h et minuit. "Cette navette vous conduira au Grand Brûlé et vous ramènera à Baril les Bains", précise la ville.

- Transport scolaire du réseau Cirest : organisation exceptionnelle suite à la fermeture de la RN2 -

Suite à la fermeture de la RN2 au niveau de Grand Brûlé, liée à l’éruption volcanique en cours, une organisation exceptionnelle du transport scolaire a été mise en place "afin d’assurer le déplacement des élèves de l'est vers les lycées du sud dans les meilleures conditions possibles", précise la Cirest.

Ce changement sera effectif, à compter de la rentrée scolaire du lundi 16 mars 2026, sous réserve du maintien de la fermeture de la RN2 par arrêté préfectoral.

- La route coupée par la lave à six reprises depuis 1977 -

Par le passé, la lave du Piton de la Fournaise a traversé à six reprises depuis 1977 la route après avoir déferlé les grandes pentes du massif volcanique.

La dernière fois que cela était arrivé c'était en 2007 au niveau du Tremblet (Saint-Philippe).

Avant celle qui est en curs, la dernière éruption avait commencé" au dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

